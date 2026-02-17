La sardina, lista para despedir el carnaval en Benavente

El Taller de la Sardina ha vuelto a celebrarse este Martes de Carnaval en Benavente y pretende consolidarse como una de las actividades previas más significativas del cierre del Carnaval. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Juventud y Deportes junto al Punto Joven, ha logrado finalmente salir adelante gracias a la participación de niños mayores de siete años.

El interés de los jóvenes ha permitido que el taller se desarrollara con normalidad este martes, repitiendo la experiencia que ya había tenido una buena acogida en su primera edición el pasado año.

Taller de la Sardina, en Benavente. / E. P.

La actividad se ha llevado a cabo en una de las salas de la primera planta de la Casa de Cultura La Encomienda, donde los participantes trabajaron de forma conjunta en la elaboración artesanal de la sardina. El cuerpo del animal, construido en cartón, ha sido decorado con escamas hechas a mano a partir de papeles de colores. Cada escama diseñada y dibujada en el propio taller se ha ido colocando una a una sobre la estructura, y el resultado ha sido una figura cargada de creatividad.

Desfile con charanga

Además de la propia sardina, el taller permitió preparar las andas sobre las que se trasladará la figura durante el desfile del Miércoles de Ceniza. Este desfile pondrá fin a la programación municipal del Carnaval, culminando con la Quema de la Sardina.

El desfile previsto para mañana saldrá a las siete de la tarde desde la Casa de Cultura La encomienda por Plaza Mayor y La Rúa, hasta Santa María. Desde allí, y acompañado por la música de la charanga Los Chumachos, se dirigirán a los Paseos de la Mota para realizar la quema.

El taller, además de ser una actividad creativa y lúdica, ha permitido crear un espacio de participación juvenil que permite, además, mantener desfile y quema de la sardina, que años atrás tuvo mucha aceptación en Benavente.