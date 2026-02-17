El Pleno de Benavente aborda cambios en las obras del antiguo mercado de abastos

El Ayuntamiento de Benavente ha convocado para mañana un pleno extraordinario en el que se lleva a aprobación la modificación del proyecto de rehabilitación del edificio para usos múltiples en la calle Herreros, el antiguo mercado de abastos, así como el contrato de obras para incluir esta modificación del proyecto, formalizado entre Regenera Construcciones y Contratas 2022, SL y el Ayuntamiento de Benavente. La modificación se realiza por la necesidad de añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, para la Impermeabilización en la cubierta.

Según se recoge en la propuesta de Alcaldía para la modificación del contrato y atendiendo a los informes técnicos “la obra se encuentra ya en fase de ejecución, con un porcentaje de ejecución superior al 50%, materiales ya suministrados en obra tales como aparatos de climatización, instalaciones, etc … que están en fase de montaje, estando previsto incluso la instalación de ascensores para este mismo mes de febrero”. Señala también que “la empresa ya cuenta con una planificación acorde a los ritmos de trabajo establecidos, ya que actualmente tiene autorización para trabajar en fines de semana, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos”.

Estas modificaciones no alteran la naturaleza del contrato, manteniendo el precio, el plazo y resto de condiciones. El precio del contrato tras la modificación, al no conllevar coste adicional, sería de 2.441.597,88 euros.

Antecedentes del proyecto