El Pleno de Benavente aborda cambios en las obras del antiguo mercado de abastos
La sesión plenaria extraordinaria aprueba este miércoles la modificación que permitirá incorporar la impermeabilización de la cubierta, sin alterar la naturaleza del contrato
El Ayuntamiento de Benavente ha convocado para mañana un pleno extraordinario en el que se lleva a aprobación la modificación del proyecto de rehabilitación del edificio para usos múltiples en la calle Herreros, el antiguo mercado de abastos, así como el contrato de obras para incluir esta modificación del proyecto, formalizado entre Regenera Construcciones y Contratas 2022, SL y el Ayuntamiento de Benavente. La modificación se realiza por la necesidad de añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, para la Impermeabilización en la cubierta.
Según se recoge en la propuesta de Alcaldía para la modificación del contrato y atendiendo a los informes técnicos “la obra se encuentra ya en fase de ejecución, con un porcentaje de ejecución superior al 50%, materiales ya suministrados en obra tales como aparatos de climatización, instalaciones, etc … que están en fase de montaje, estando previsto incluso la instalación de ascensores para este mismo mes de febrero”. Señala también que “la empresa ya cuenta con una planificación acorde a los ritmos de trabajo establecidos, ya que actualmente tiene autorización para trabajar en fines de semana, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos”.
Estas modificaciones no alteran la naturaleza del contrato, manteniendo el precio, el plazo y resto de condiciones. El precio del contrato tras la modificación, al no conllevar coste adicional, sería de 2.441.597,88 euros.
Antecedentes del proyecto
- Con fecha 31 de enero de 2025, y por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benavente, se adjudica el contrato de las obras incluidas en este proyecto a la empresa Regenera Construcciones y Contratas, por el precio 2.441.597,88 euros.
- El proyecto de ejecución es aprobado por acuerdo del Pleno Municipal de 27 de julio de 2025, firmando el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras el 4 de agosto de 2025.
- Durante la ejecución de las obras de rehabilitación, se detectó una importante deficiencia en la cubierta existente consistente en la ausencia total de capa impermeabilizante bajo la teja. Esta circunstancia plantea la necesidad de adoptar medidas alternativas a la solución inicial.
- La Justicia obliga a una empleada municipal de Benavente a devolver más de 16.300 euros, por no realizar su trabajo
- El Supremo revisa la trama que usó Benavente como punto de envío de cannabis a Europa
- Sin respuestas ante la denuncia por la subasta de animales vivos en un municipio zamorano
- Carracedo se abastece con cisternas de agua desde hace diez días, por turbidez en el suministro habitual
- Cuatro heridos en dos accidentes provocados por la fauna salvaje en la N-525 a su paso por la comarca del Tera
- La crecida de los ríos vuelve a inundar parques, huertas y mantiene en vilo a Benavente y Los Valles
- Las águedas de Villaveza estrenan estandarte, confeccionado con patrones y telas antiguos
- Los ríos Órbigo, Tera, el Castrón y el Esla siguen con niveles de alerta en la zona de Benavente