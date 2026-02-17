Morales de Valverde "clona" su mascarada: Dos toros para un mismo día

Que el Toro de Carnaval de Morales de Valverde esté presente en dos sitios diferentes el mismo día no es algo habitual. Este 21 de febrero, mientras el ritual ancestral recorre las calles del pueblo, otro toro idéntico hará lo propio a cientos de kilómetros, en Madrid. Una circunstancia excepcional que resume bien el momento que vive esta mascarada, que permanece profundamente arraigada en su origen, pero cada vez está más visible fuera de él.

Esto es posible gracias a la labor de la Asociación Las Pozas y a nombres propios como el de Mario Macho que ha estado afanado en la recreación del personaje principal del festejo o Emilio, uno de los vecinos implicados desde hace años en la celebración y que no estará esta vez corriendo por las calles de Morales. Ha optado por sacrificar la vivencia en su propio pueblo para representar al Toro de Carnaval en el I Desfile de Mascaradas. En esta cita se reunirán tradiciones de distintos puntos del país bajo la organización de la Unión de Casas Regionales de Madrid.

La coincidencia de fechas ha obligado a tomar decisiones poco comunes. Por lo que habrá toro en Madrid y volverá a salir el habitual en Morales de Valverde en la tarde del próximo sábado.

Preparación de un segundo toro

Armazón del nuevo Toro de Carnaval de Morales. / E. P.

De modo que para hacerlo posible, se ha preparado un segundo toro, idéntico al principal. Ambos son el "toro grande", el que simboliza el centro de la mascarada, construido con los cuernos unidos por una estructura de madera y cubierto por la tela que oculta casi por completo a quien corre en su interior. De este modo, Morales y Madrid contarán con su propio protagonista, permitiendo que la fiesta se mantenga íntegra en el pueblo mientras se da a conocer fuera de él.

Preparando ya los cuernos del nuevo toro. / E. P.

El pueblo no tiene intención de correr en años sucesivos dos toros, la idea es que esta réplica pueda quedarse en la Academia Ibérica de la Máscara para representar esta fiesta de Interés Turístico Regional que ha sabido mantener su esencia y su identidad durante años y ha logrado despertar el interés de las nuevas generaciones para garantizar la continuidad en el futuro.

El armazón del personaje principal del Toro de Carnaval de Morales, ya listo. / E. P.

Junto a estos dos toros principales, la mascarada cuenta también con otros de menor tamaño, pensados para niños y jóvenes. Hay un toro mediano, destinado a adolescentes, y otro pequeño para los más pequeños, una fórmula que facilita que las nuevas generaciones se integren en la celebración de forma natural y progresiva.

Nuevas máscaras para la mascarada, para los niños y niñas. / E. P.

Mientras tanto, en Morales de Valverde, los preparativos siguen el curso habitual. Todo el material se deja listo con antelación y el mismo día de la fiesta se revisan los últimos detalles por la mañana, según explica Mario Macho. A media tarde llega uno de los momentos más significativos para los participantes: vestirse. "No disfrazarse. El matiz es importante y así lo recalcan los vecinos más veteranos, que recuerdan que no se trata de una parodia, sino de una tradición heredada".

Atuendos de los personajes de esta fiesta, que lucen escolares del Fernando II de Benavente. / E. P.

A lo largo del recorrido, el Toro de Carnaval vuelve a desplegar su simbología. Junto al toro y el torero aparecen personajes comoel Gordo y el Flaco o el Señorito y la Señorita, además de numerosos secundarios y las birrias con máscaras de animales.

Este año también han realizado nuevas máscaras para los niños y niñas interesados en participar en el festejo. La cita del próximo sábado en el pueblo está prevista a partir de las cuatro y media de la tarde.

La mascarada, en las aulas Ese esfuerzo por mantener viva la tradición del Toro de Carnaval de Morales de Valverde no se limita al día grande. En los días previos, esta ancestral mascarada también ha entrado en las aulas. En el Colegio Fernando II de Benavente, los escolares han podido conocer el origen y el significado de la mascarada, ver de cerca máscaras y atuendos y participar en una pequeña recreación adaptada a su edad. "Es una forma de divulgación que refuerza la continuidad de la fiesta y asegura que, más allá de que este año haya dos toros y dos escenarios, el espíritu del Carnaval de Morales siga teniendo futuro", señala Mario.