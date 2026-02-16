Todo listo para el Taller de la Sardina del Martes de Carnaval en Benavente

Llega el Martes de Carnaval y Benavente se prepara para el Taller de la Sardina, una iniciativa promovida desde la Concejalía de Juventud y Deportes y el Punto Joven y que ha logrado despertar el interés de los niños de más de siete años para que saliera adelante.

La iniciativa, que fue un éxito en su primera edición el pasado año, parecía que no había logrado suficiente interés entre los jóvenes este año pero finalmente sí se llevará a cabo. La actividad combinará manualidades, creatividad y seguro que risas y entusiasmo entre los participantes que harán posible una nueva edición del Entierro de la Sardina para la noche del miércoles.

Los participantes inscritos desarrollarán esta actividad en una de las salas de la primera planta de la Casa de Cultura La Encomienda. En esta ocasión, además de la sardina elaborada de modo artesanal, se tiene previsto contar con andas para el desfile del Miércoles de Ceniza con el que se pondrá fin a la programación municipal de carnaval en Benavente.

Cancelado el Concurso de Chirigotas

Mañana martes, sin embargo, otra de las citas novedosas previstas dentro de este programa se ha tenido que cancelar por no contar con inscripciones. Se trata del I Concurso de Chirigotas Juveniles ‘Guasa Mayor’ organizado desde el Punto Joven de la ciudad y que se enmarcaba en la programación de Carnaval 2026. La iniciativa, que estaba dirigida para jóvenes a partir de 11 años y era una de las novedades del Carnaval de este año, buscará hacerse un hueco en futuras ediciones.