A licitación la obra para ampliar el albergue por más de 154.000 euros

El Ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto de ampliación del albergue de peregrinos situado en la calle Estación nº 33 de Benavente, una actuación que permitirá aumentar la capacidad del equipamiento municipal y mejorar sus instalaciones, sin modificar la volumetría ni la superficie construida del edificio existente. La actuación se financiará con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y con recursos propios. Para la adjudicación del contrato se aplicarán criterios de valoración matemática, entre los que figuran la mayor baja económica sobre el precio del contrato, la ampliación del plazo de garantía y la reducción del plazo de ejecución.

La cocina habilitada tras la primera reforma del albergue de peregrinos. | E. P.

El presupuesto base de licitación asciende a 154.638,99 euros, con un presupuesto de ejecución material de 107.395,65 euros, al que se añaden los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA correspondiente.

El inmueble dispone de todos los servicios urbanísticos, como abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público y acceso rodado pavimentado, y se integra dentro de la red de dotaciones del municipio. Urbanísticamente, el edificio está clasificado como Sistema General perteneciente a la Red Ferroviaria actualmente en desuso, manteniendo su uso dotacional como equipamiento, según recoge el proyecto del técnico municipal.

Las obras incluidas en la licitación tienen como objetivo completar la ampliación del albergue, función de la que ya se ha dotado a parte del edificio. El Ayuntamiento ha destinado la parte de la financiación prevista en un principio para las obras en el depósito de la Mota para esta ampliación. "Es un proyecto importante con el que se va a poder mejorar la imagen que los peregrinos tienen de su paso por Benavente en este albergue", señaló el concejal de Turismo, Alberto Lorenzo.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la mejora de la envolvente térmica de los cerramientos, mediante trasdosados con aislamiento, sustitución de carpinterías y colocación de falsos techos aislantes, así como la redistribución de espacios interiores.

El proyecto contempla además la implantación de dos vestuarios separados por sexos en la planta baja, un vestuario adaptado y un nuevo dormitorio con capacidad para 16 personas. A ello se suma la ejecución de nuevas instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, mejorando parcialmente las instalaciones existentes en las zonas afectadas por la intervención. En la parcela se reserva espacio para cuatro plazas de aparcamiento, conforme a la normativa urbanística vigente.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de tres meses, contados desde la firma del acta de replanteo. n