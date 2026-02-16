Arcos fija en 50 euros la tasa para la recogida de basura de las viviendas

Arcos de la Polvorosa ha aprobado de modo definitivo la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

El servicio se refiere a la recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, inmuebles con edificaciones no residenciales y locales o establecimientos.

La cuota tributaria se fija en una tarifa por vivienda de 50 euros por año; tarifa por local industrial o comercial de 100 euros al año; la tarifa por inmueble destinado a uso privado es de 20 euros al año y por solar sin edificar se fija una tarifa de 10 euros al año.