Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de carnaval en Benavente

La programación municipal del lunes de carnaval en Benavente ha tenido varias citas. El taller de Robótica con las plazas previstas completas y varios torneos infantiles deportivos para dar alternativas de ocio saludable a niños y jóvenes. El Torneo Infantil de Ajedrez cumple su tercera edición en el actual formato y ha logrado reunir a más de 40 niños y niñas jugadores, en el Parador de Turismo.

Ganadores del torneo, Victoria Zanfaño y Lucas Gutiérrez. / E. P.

La organización del Club de Ajedrez de Benavente ha contado con el apoyo de la Concejalía del área. El torneo se desarrolló mediante el sistema suizo y se dividió en dos categorías, sub-12 y sub-14, permitiendo la participación de niños y niñas de entre 8 y 16 años. A lo largo de las distintas rondas, los participantes demostraron no solo su destreza sobre el tablero, sino también una notable capacidad de concentración y análisis, aspectos esenciales en una disciplina donde cada decisión cuenta.

Los ganadores sub 12 han sido Victoria Zanfaño, Miguel Sandoval y Mariano Collantes; mientras que de sub 14, los tres mejores han sido Lucas Gutiérrez, Anthony Saldaña y Lucas Cañibano. Familiares y acompañantes siguieron de cerca las partidas

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de don Carnal

Más allá de la competición, la iniciativa puso el acento en el valor educativo del ajedrez, una práctica que contribuye al desarrollo de habilidades como la memoria, la atención sostenida, la planificación y el pensamiento lógico. Valores que resultan especialmente importantes en edades tempranas y que refuerzan el aprendizaje tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Familiares y acompañantes siguieron de cerca las partidas, en un ambiente marcado por el respeto y el silencio propio de este deporte. Como elemento lúdico y vinculado al espíritu del carnaval, la organización realizó además el sorteo de un ajedrez gigante entre los jugadores que acudieron disfrazados.