Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a ZamoraSuspendidas casi 600 consultas en los centros de salud de Zamora por la huelga de médicos¿Por qué el correo no llega a tiempo en Zamora?Carnaval de Toro (Zamora) 2026
instagramlinkedin

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de carnaval en Benavente

Tecnología y deporte con varios torneos infantiles han centrado la actividad de este lunes de carnaval, en el que se volvió a poner el acento en el ocio saludable

GALERÍA | El III Torneo Infantil de Ajedrez del Carnaval de Benavente, en imágenes

GALERÍA | El III Torneo Infantil de Ajedrez del Carnaval de Benavente, en imágenes

Ver galería

GALERÍA | El III Torneo Infantil de Ajedrez del Carnaval de Benavente, en imágenes /

Eva Ponte

La programación municipal del lunes de carnaval en Benavente ha tenido varias citas. El taller de Robótica con las plazas previstas completas y varios torneos infantiles deportivos para dar alternativas de ocio saludable a niños y jóvenes. El Torneo Infantil de Ajedrez cumple su tercera edición en el actual formato y ha logrado reunir a más de 40 niños y niñas jugadores, en el Parador de Turismo.

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de don Carnal

Ganadores del torneo, Victoria Zanfaño y Lucas Gutiérrez. / E. P.

La organización del Club de Ajedrez de Benavente ha contado con el apoyo de la Concejalía del área. El torneo se desarrolló mediante el sistema suizo y se dividió en dos categorías, sub-12 y sub-14, permitiendo la participación de niños y niñas de entre 8 y 16 años. A lo largo de las distintas rondas, los participantes demostraron no solo su destreza sobre el tablero, sino también una notable capacidad de concentración y análisis, aspectos esenciales en una disciplina donde cada decisión cuenta.

Los ganadores sub 12 han sido Victoria Zanfaño, Miguel Sandoval y Mariano Collantes; mientras que de sub 14, los tres mejores han sido Lucas Gutiérrez, Anthony Saldaña y Lucas Cañibano. Familiares y acompañantes siguieron de cerca las partidas

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de don Carnal

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de don Carnal

Más allá de la competición, la iniciativa puso el acento en el valor educativo del ajedrez, una práctica que contribuye al desarrollo de habilidades como la memoria, la atención sostenida, la planificación y el pensamiento lógico. Valores que resultan especialmente importantes en edades tempranas y que refuerzan el aprendizaje tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Noticias relacionadas y más

Familiares y acompañantes siguieron de cerca las partidas, en un ambiente marcado por el respeto y el silencio propio de este deporte. Como elemento lúdico y vinculado al espíritu del carnaval, la organización realizó además el sorteo de un ajedrez gigante entre los jugadores que acudieron disfrazados.

Varios niños acudieron disfrazados a la cita con el ajedrez.

Varios niños acudieron disfrazados a la cita con el ajedrez. / E. P.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia obliga a una empleada municipal de Benavente a devolver más de 16.300 euros, por no realizar su trabajo
  2. El Supremo revisa la trama que usó Benavente como punto de envío de cannabis a Europa
  3. Sin respuestas ante la denuncia por la subasta de animales vivos en un municipio zamorano
  4. Carracedo se abastece con cisternas de agua desde hace diez días, por turbidez en el suministro habitual
  5. Cuatro heridos en dos accidentes provocados por la fauna salvaje en la N-525 a su paso por la comarca del Tera
  6. La crecida de los ríos vuelve a inundar parques, huertas y mantiene en vilo a Benavente y Los Valles
  7. Las águedas de Villaveza estrenan estandarte, confeccionado con patrones y telas antiguos
  8. Los ríos Órbigo, Tera, el Castrón y el Esla siguen con niveles de alerta en la zona de Benavente

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de carnaval en Benavente

Ajedrez y robótica protagonizan el lunes de carnaval en Benavente

GALERÍA | El III Torneo Infantil de Ajedrez del Carnaval de Benavente, en imágenes

A licitación la obra para ampliar el albergue por más de 154.000 euros

Arcos fija en 50 euros la tasa para la recogida de basura de las viviendas

Arcos fija en 50 euros la tasa para la recogida de basura de las viviendas

Los quintos de San Cristóbal reviven su carrera de cintas

Hinchables y baile infantil para animar la fiesta del domingo de carnaval en Benavente

Cuatro heridos en dos accidentes provocados por la fauna salvaje en la N-525 a su paso por la comarca del Tera

Cuatro heridos en dos accidentes provocados por la fauna salvaje en la N-525 a su paso por la comarca del Tera

El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso

El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso
Tracking Pixel Contents