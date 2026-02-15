Los quintos de San Cristóbal reviven su carrera de cintas

San Cristóbal de Entreviñas vive estos días una de sus fiestas más esperadas por los jóvenes de la localidad, una nueva edición de la fiesta de quintos. Esta celebración cada año se hace coincidir con el carnaval y reúne a jóvenes de 18 años, muchos de ellos descendientes del pueblo aunque no residan habitualmente en él.

Dos de los quintos de este año durante la carrera de cintas a caballo de ayer por la tarde.

Los actos tradicionales más destacados se concentran durante el fin de semana y la programación combina en cada festejo tradición religiosa, costumbres populares y música. La jornada de este domingo ha comenzado con la santa misa en honor a los quintos, uno de los momentos centrales de la celebración. En él participan no solo los jóvenes, sino también familiares y amigos, quienes acompañan a los quintos en este momento de tradición. Durante la misa se bendicen las cintas que lucen en los actos, manteniendo el simbolismo que caracteriza esta celebración.

Fiesta de quintos en San Cristóbal de Entreviñas. / Cedida

Por la tarde, son otras las cintas más emblemáticas, las que consiguen los quintos y quintas participantes en la carrera de cintas a caballo. Es un acto emblemático de este festejo de quintos y para el que los jóvenes se preparan con tiempo. De modo que las cintas que lucen los quintos en sus atuendos con sus nombres pintados o bordados, se completan con las que se consiguen durante la carrera, entre ellas la conocida como cinta del premio, la de mayor longitud.

La jornada dominical tiene prevista música en directo y sesiones de DJ en la carpa, prolongando el ambiente festivo durante la noche.

Fiesta de quintos de San Cristóbal. / Cedida

Los actos festivos continúan mañana con iniciativas de convivencia y al ocio, con la carrera de cintas en bicicleta para los más pequeños, el concurso de tute y un nuevo concierto de flamenco, seguido de actividades nocturnas.

El martes se celebra otra jornada tradicional. Es el día de la misa en la que se lleva a cabo la quema de la cinta con los quintos salientes. Mientras que se hace entrega a la Virgen de la Trinidad de la cinta con los nombres de los quintos protagonistas de las fiesta de este año. Por la tarde, los jóvenes recorren las calles en pasacalles para ir en busca de las quintas, antes de poner el broche final a la jornada con la traca final.

La programación concluye el miércoles con la Misa de Ceniza y una cena entre los quintos, cerrando así la celebración. n