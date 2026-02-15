La mejora de los dos puntos limpios de Benavente incluye nuevos accesos y estructuras

El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación las obras incluidas en el proyecto de mejora y adecuación de los dos puntos limpios existentes en el municipio, unas instalaciones que presentan un avanzado estado de desgaste debido a su antigüedad. La licitación define las actuaciones necesarias para modernizar ambos recintos, enmarcadas dentro de los objetivos municipales previstos para el año 2026 en materia de gestión de residuos urbanos.

El presupuesto de ejecución material de las actuaciones recogidas en la licitación asciende a 59.855,63 euros, mientras que el presupuesto total, una vez incorporados los gastos generales y el beneficio industrial, se sitúa en 71.228,20 euros, que sumado al IVA es de 86.186,12 euros. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de dos meses.

Punto Limpio 1

El denominado Punto Limpio 1, situado al noroeste de la ciudad, en la calle Camino de Patacorines, junto al antiguo mercado de ganados, se asienta sobre una parcela de 37.105 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.544 metros cuadrados corresponden a la superficie del punto limpio.

La memoria de actuaciones contempla iniciativas destinadas a facilitar el acceso de los usuarios a los contenedores mediante la instalación de pasarelas metálicas, así como la ampliación de la zona cubierta destinada al almacenamiento de residuos peligrosos mediante un nuevo pórtico de marquesina.

Asimismo, se incluye la instalación de una báscula electrónica para el control de las entradas y salidas de residuos y la sustitución de la puerta corredera de acceso por una nueva estructura construida con perfiles metálicos y bandejas de chapa prelacada.

Punto Limpio 2

Por su parte, el Punto Limpio 2, ubicado al sureste del municipio, en el extrarradio de Eras del Salado junto al antiguo silo de cereales, cuenta con una superficie de parcela de 6.122 metros cuadrados, con una superficie aproximada del punto limpio de 1.040 metros cuadrados.

En este caso, el proyecto incluido en la licitación prevé la retirada de la actual caseta metálica de control de acceso y su sustitución por una nueva caseta prefabricada de alta resistencia, que dispondrá de una oficina de control y un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Punto limpio de Los Salados. | J. A. G.

También se contempla la mejora del acceso a los contenedores para salvar el desnivel existente, la instalación de pasarelas metálicas, la adecuación del vallado perimetral mediante la retirada de la malla deteriorada y el recrecido del cerramiento inferior con bloques de hormigón, así como la colocación de nueva señalización sobre los tipos de residuos. Al igual que en el Punto Limpio 1, se incluye la instalación de una báscula electrónica y la sustitución de las puertas correderas de entrada por nuevas puertas metálicas.

Fondos europeos

La licitación se apoya en una subvención por importe de 100.430 euros procedente de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia Next Generation del Gobierno de España, concedida a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, destinada a entidades locales con una población superior a 5.000 habitantes. Con ella se pretende "mejorar la gestión de los residuos en España y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos municipales y de envases y residuos de envases, fundamentalmente, en concreto, los nuevos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales, los de reciclado de envases y residuos de envases, globales y por materiales, y la recogida separada de la fracción de biorresiduos".

El horario de apertura de estos dos puntos limpios es de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes. Los sábados la instalación está abierta en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas.

Noticias relacionadas

Los puntos limpios de Benavente permiten el depósito de numerosos residuos y materiales, estableciendo el siguiente límite por depósito: escombros, 50 kilos; mobiliario y maderas, tres unidades; metales, 50 kilos; voluminosos, tres unidades; papel y cartón, 50 kilos; vidrio, cinco kilos; textil, 25 kilos; aceite de automoción, 20 litros; aceite doméstico, 20 litros; baterías, dos unidades; pilas alcalinas, 30 unidades; pilas de botón, 20 unidades; fluorescentes, seis unidades; pinturas y barnices, dos kilos; disolventes, dos kilos; envases plásticos, cinco unidades; envases metálicos, cinco unidades; radiografías, diez unidades; aerosoles, diez unidades; trapos, papeles, brochas, absorbentes, medio kilo; filtros de aceite, cuatro unidades; residuos electrónicos, cinco unidades; electrodomésticos sin CFC, dos unidades; electrodomésticos con CFC, dos unidades.