Hinchables y baile infantil para animar la fiesta del domingo de carnaval en Benavente

La Plaza de la Madera ha sido el punto de encuentro para los niños y niñas que han querido seguir disfrutando de la fiesta de carnaval en Benavente.

Este domingo, por la mañana, para los más pequeños ha habido hinchables gratuitos en la gran carpa instalada por el Ayuntamiento para resguardar de las bajas temperaturas a los participantes de este carnaval. Mientras que por la tarde, poco a poco se fueron animando para participar en el baile infantil que contó con la animación de una discoteca móvil. Aunque sí que hubo niños y niñas y algún que otro joven disfrazado, faltaron disfraces este año en esta cita del domingo.

Mañana lunes continúa la celebración de carnaval en Benavente con más música para la tarde en la misma carpa.