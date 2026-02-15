Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro heridos en dos accidentes provocados por la fauna salvaje en la N-525 a su paso por la comarca del Tera

Los siniestros se han producido a su paso por Sitrama y Camarzana

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / EMERGENCIAS 112 - Archivo

Eva Ponte

Dos accidentes de tráfico registrados en la tarde de este domingo en la carretera N-525 a su paso por la comarca del Tera se han saldado con cuatro personas heridas, tras colisiones de turismos con animales salvajes.

El primero de los siniestros se ha producido a las 19:35 horas, en el kilómetro 23 de la N-525, a la altura de Sitrama de Tera, en el término municipal de Santibáñez de Tera. Según la información recibida en el 112, un turismo ha colisionado con un animal y se salió de la vía, resultando tres personas heridas. Desde el centro de emergencias se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado recursos para atender a los heridos.

Minutos después, a las 19:41 horas, se recibe un segundo aviso por otro accidente en la misma carretera, en el kilómetro 31 de la N-525, dentro del término municipal de Camarzana de Tera, en sentido Benavente. En este caso, un turismo golpeó a un corzo, resultando un varón herido. También se ha activado a la Guardia Civil de Zamora y a Emergencias Sanitarias Sacyl para la atención del afectado.

