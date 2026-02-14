Los ríos Órbigo, Tera, el Castrón y el Esla siguen con niveles de alerta en la zona de Benavente

El Órbigo impide el paso al Prado de las Pavas que está prácticamente anegado en su totalidad y campa a sus anchas por la zona de las huertas. Vigilantes los vecinos de Benavente a la crecida de este caudal que impide el paso por la vía que pasa paralela a las Pavas.

El parque de los perros en la zona del Prado de las Pavas. | E. P.

Además, muy pendientes también en la comarca, donde el Órbigo mantenía en nivel rojo la estación de aforo tanto en Santa Cristina como en Manganeses de la Polvorosa. El Órbigo ha anegado la vega de varios pueblos y en algunos como Coomonte en la noche del jueves al viernes llegó a alcanzar la carretera provincial que da el acceso principal al pueblo.

El agua entrando en la carretera provincial de Coomonte a Maire. / E. P.

También entró en nivel rojo el control de Bretó donde a última hora de la tarde el Esla registraba un caudal de 1.137,21 metros cúbicos por segundo y con tendencia al alza.

En crecida también estaba el caudal del Castrón a su paso por Villaveza de Valverde, donde el nivel de alerta se mantenía en amarillo. Mientras que el Tera sigue estable a su paso por la localidad de Camarzana de Tera y también en Mózar de Valverde.