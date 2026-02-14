Protección Civil de Benavente realiza más de mil intervenciones desde el año 2021

El Ayuntamiento de Benavente presenta el balance de la actividad de los Voluntarios de Protección Civil. Desde el inicio del registro de datos en 2021 y hasta 2025, la agrupación ha llevado a cabo 1.022 intervenciones, acumulando más de 52.000 minutos de servicio y han recorrido más de 7.000 kilómetros. También han participado en 881 actuaciones de voluntariado. Solo en el año 2025 se han registrado 208 intervenciones, "reflejo de una actividad intensa y continuada durante todo el año".

Señala el Ayuntamiento que este grupo de personas "dedica su tiempo, de forma totalmente voluntaria y altruista, a cuidar de los demás. Ese es el trabajo silencioso y constante que realiza y se ha convertido en un apoyo imprescindible para la ciudad y la comarca".

En 2025, predominio de los dispositivos deportivos

Atendiendo a los datos de 2025 se observa un claro predominio de los dispositivos deportivos dentro de la actividad del servicio. Los más repetidos han sido el fútbol sala, con un total de 14 intervenciones, y el fútbol, que incluye tanto los dispositivos del CD Benavente, con seis intervenciones, como otros servicios asociados. "Estos datos confirman que la principal carga operativa del año se ha centrado en la cobertura preventiva de eventos deportivos, especialmente en competiciones de carácter regular que requieren una presencia continuada y planificada", recoge la memoria de la agrupación.

En cuanto al origen de las solicitudes, en 2025 estas han procedido mayoritariamente de áreas municipales, destacando principalmente la Concejalía de Seguridad Ciudadana, seguida de Fiestas, Deportes y servicios internos y labores de coordinación propia. "El servicio se encuentra plenamente integrado en la planificación municipal, actuando como un apoyo operativo esencial en los dispositivos organizados desde el área de Seguridad, así como en eventos festivos y deportivos desarrollados en la ciudad".

Una parte muy importante de su labor se desarrolla en la cobertura preventiva de actividades deportivas, pero su labor va más allá. Los voluntarios y voluntarias de Protección Civil colaboran activamente en dispositivos de seguridad ciudadana, en fiestas y eventos multitudinarios, en búsquedas de personas, en simulacros de incendios en centros educativos, y en situaciones excepcionales como las que se están viviendo estos días con el control y vigilancia de los cauces de los ríos, contribuyendo a la prevención de riesgos y a la tranquilidad de la población.

Además, la actuación de Protección Civil se extiende también a los pueblos de la comarca, "prestando apoyo cuando es requerido y reforzando la cooperación entre administraciones y servicios de emergencia del entorno".

El Ayuntamiento de Benavente quiere reconocer y agradecer públicamente la "labor altruista, constante y comprometida de todas las personas que forman parte de la Agrupación de Protección Civil. Una labor que resulta esencial y que cuenta con el respaldo institucional a través de una partida en los presupuestos".