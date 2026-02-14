Fantasía y mucho color en el gran desfile de carnaval de Benavente

GALERÍA | El desfile de carnaval de Benavente, en imágenes /

Las bajas temperaturas no han logrado apagar la chispa del carnaval de Benavente, que ha vuelto a transformar la ciudad en un estallido de color, alegría y mucha creatividad. Desde la avenida Maragatos, los primeros grupos del desfile del "Sábado Gordo" comenzaron su recorrido mostrando coreografías en algunos casos, interpretaciones de lo más divertidas en otros, música y alguna que otra risa que se propagaron por todas las calles. Cada disfraz, cada baile y cada gesto pretendía contar una historia, recordando a todos por qué esta fiesta no puede dejarse de lado en el calendario municipal.

"Furbies", primer premio de la categoría Individual o dúos. / E. P.

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, explicó que “este año el jurado ha tardado en deliberar debido a la calidad de los disfraces. Agradecemos a todos los participantes porque cada año se superan y hacen que nuestro carnaval se vaya también superando, año a año”.

Los premiados de este año han sido los siguientes.

En la categoría individual y dúos: Furbies, Damas Antiguas y Ratiquesí.

En la categoría de 3 a 7 personas: el primer premio ha sido para Las Marquesas del Cartoné, el segundo para P or Corn – Las Palomitas y el tercero para Minutos de Fantasía.

Mientras que en la categoría de más de ocho personas los ganadores han sido: Porteadores de Dragones Imperiales, Party History y Carrusel Fantasía.

Grupo foráneo: "Atropos y trapos", de Zamora.

"Las marquesas del Cartoné", primer premio de la categoría de 3 a siete personas. / E. P.

Más de medio millar de personas participaron este sábado en el desfile principal del Carnaval de Benavente. Abrió el pasacalles un tren neumático para personas con movilidad reducida y niños pequeños. Hasta siete charangas animaron a los grupos participantes. El desfile se hizo lento en algunos tramos por la gran cantidad de personas en cada grupo. Y no faltó la participación de las representantes de la Infancia y la Juventud que desfilaron en carroza.

"Porteadores de dragones imperiales", primer premio de cateogoría de 8 o más personas. / E. P.

Disfraces muy divertidos animaron el pasacalles. Los participantes optaron a varios premios y se distribuyeron por categorías. Han sido un total de 52 los grupos que han formado parte de esta edición, algo menos que el pasado año pero igual de intenso. Entre ellos, doce grupos de una a dos personas: Esqueleto, Arlequín, o Mujer de Otoño. Veinte grupos de tres a siete personas, como Hogwarts de Magia, Las Reinas de la Selva, Un pozo sin fondo, los Sombrereros Locos y hasta un grupo de Navidad. De ocho o más personas un total de dieciséis. Ha vuelto a salir el AMPA de San Vicente de Paúl con temática de La Granja y 120 participantes. Dragon Ball Z o 100 años de Magia han lucido sus mejores galas en este desfile. También seis grupos foráneos de La Bañeza, Salamanca, Astorga, Zamora y Arcos de la Polvorosa.