El CEIP Fernando II de Benavente celebra su Carnaval con una mirada al futuro

El CEIP Fernando II de Benavente ha celebrado este viernes su Carnaval escolar con una temática muy especial: el futuro. Esta elección está directamente relacionada con una de las principales novedades del centro durante de este curso que es la incorporación del Aula EFFA o Aula del Futuro, un espacio educativo innovador que transforma la manera de enseñar y aprender, potenciando las competencias del alumnado y favoreciendo que los alumnos y alumnas sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje en un contexto colaborativo, creativo e innovador.

La jornada festiva comenzó a las 9:30 horas, momento en el que el alumnado realizó la preparación de sus disfraces en el centro. A las 10 horas dio comienzo el desfile de Carnaval, que recorrió las calles del barrio de Santa Clara, regresando posteriormente al colegio.

Carnaval en el colegio Fernando II Benavente. / E. P.

Una vez de vuelta en el centro educativo, el alumnado se colocó formando un gran círculo y, por turnos, fue mostrando sus creaciones. La presentación del desfile corrió a cargo del alumnado de sexto curso.

Tras finalizar el desfile, la celebración continuó en el patio con música y un momento de convivencia. Las familias y el AMPA ofrecieron dulces típicos para su degustación, favoreciendo un ambiente de encuentro y participación de toda la comunidad educativa.

Carnaval en el colegio Fernando II Benavente / E. P.

Además, durante toda la semana previa al viernes de Carnaval, se desarrolló la actividad de “la patarrona”, una propuesta lúdica en la que una bruja con cuatro piernas, correspondientes a los cuatro días anteriores, proponía cada jornada un elemento que el alumnado debía llevar al día siguiente, como sombrero, calcetines de distinto color, corbata o peinados originales.