"Carnavales del Mundo" en el colegio Buenos Aires de Benavente
El periodista y cronista oficial de Sanzoles, Celedonio Pérez Sánchez, muestra al alumnado el origen, significado y características del Zangarrón
El colegio Buenos Aires de Benavente ha celebrado este viernes su jornada de "Carnavales del Mundo", una actividad que ha permitido a la comunidad educativa del centro realizar un divertido y animado viaje por distintas tradiciones carnavalescas.
En esta ocasión han contado con la visita del periodista y cronista oficial de Sanzoles, Celedonio Pérez Sánchez, quien a través de un taller ha mostrado al alumnado del centro el origen, significado y características que hacen único al Zangarrón de Sanzoles, una de las mascaradas de invierno más importantes del territorio español.
Una edición más ha habido desfile por el patio del colegio. En esta ocasión cada curso presentó y mostró el trabajo realizado en el aula. De modo que los de Infantil vistieron autendos típicos del Zangarrón de Sanzoles. Y otros ciclos del centro acercaron al colegio los carnavales de diferentes partes del mundo.
Así primero de Primaria representó el Mardi Gras, de Nueva Orleans; los de segundo, recrearon los Caretos de Podence; tercero de Primaria optó por el Entroido de Laza, en Galicia; cuarto llevó al patio el colorido Carnaval de Notting Hill, en Londres; el Carnaval de León llegó de la mano del alumnado y profesores de quinto; y el de Cádiz recorrió al patio con los alumnos de sexto.
"La jornada concluyó con un ambiente festivo y participativo, en el que alumnado y profesorado combinaron diversión y aprendizaje, poniendo en valor tanto el patrimonio cultural cercano como otras tradiciones del mundo".
