El carnaval de La Vega en Benavente, pone música a ritmo de batucada

La fiesta de los disfraces centra su temática en el proyecto "Conservación de los glaciares"

Eva Ponte

Eva Ponte

El Colegio Virgen de la Vega de Benavente ha celebrado esta mañana su fiesta especial de Carnaval centrada en la “Conservación de los glaciares”. La iniciativa forma parte del proyecto de centro que este año se desarrolla en el colegio y en el que están juntos en la concienciación y protección de los glaciares, reflexionando sobre la importancia de cuidar el planeta desde la comunidad educativa.

Durante la semana han realizado el juego de la patarrona, siguiendo indicaciones relacionadas con el tema de los glaciares. Los niños y niñas de Infantil tenían previsto ayer un desfile de disfraces por el centro de Benavente que finalmente se ha llevado a cabo en el patio grande del centro por las previsiones meteorológicas de lluvia.

A los peques, disfrazados de pingüinos, les han acompañado los estudiantes de sexto de Primaria que han formado parte de una batucada muy especial. Durante las últimas semanas han preparado esta actividad en el área de Música y han puesto ritmo al desfile por el patio y tocando instrumentos realizados con material reciclado.

La tarde ha contado con una fiesta especial en la que no ha faltado chocolate para pasar mejor el frío y mucha diversión.

