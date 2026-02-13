Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El arte, protagonista del carnaval en el CRA Vía de la Plata de San Cristóbal

La fiesta cuenta con disfraces de originales pintores, con motivo del proyecto de centro "ImaginArte"

Eva Ponte

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Vía de la Plata ha celebrado su particular fiesta de carnaval con una jornada cargada de imaginación y aprendizaje. El centro, que reúne alumnado de San Cristóbal de Entreviñas, Castrogonzalo y Barcial del Barco, se transformó este viernes en un espacio creativo donde el arte ha sido el gran protagonista.

Carnaval en el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal.

Carnaval en el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal. / E. P.

Durante la celebración, los niños y niñas, junto a sus docentes, se disfrazaron de pintores y artistas, una elección que no fue casual. Este curso, el centro trabaja el proyecto educativo ImaginArte, una propuesta que utiliza la expresión artística como hilo conductor del aprendizaje y que conecta los contenidos escolares con el entorno social del alumnado y los nuevos canales de comunicación. Este proyecto apuesta por una metodología globalizada, alejándose de la división tradicional por asignaturas y fomentando una mirada más creativa y participativa del conocimiento.

Carnaval en el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal.

Carnaval en el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal. / .

La fiesta ha servido para acercar el arte al alumnado de una manera práctica, motivadora y cercana. Una jornada festiva que, además de celebrar el carnaval ha permitido al centro reforzar el valor del arte como herramienta de aprendizaje.

