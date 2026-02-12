El Toro Enmaromado marca la agenda taurina

El Toro Enmaromado de Benavente es protagonista en la Agenda Taurina 2026. La publicación que realiza Vidal Pérez Herrero anualmente, desde hace 32, a través de la editorial "Temple" está dedicada en la edición del presente año a los festejos populares.

Y la tradicional celebración taurina benaventana cobra especial protagonismo en la misma, en forma de un artículo escrito por el doctor en Ciencias de la Documentación benaventano Manuel Fernández del Hoyo "Manute".

En este apartado especial de cinco páginas, titulado "El Toro Enmaromado de Benavente: Historia, identidad y perspectivas", el autor remarca que este festejo es el "gayumbo" —el modo de jugar con los toros sirviéndose de una cuerda o maroma— más antiguo que se puede documentar en la península "y eso, casi con toda seguridad, quiere decir en el mundo".

Asimismo, resalta su "relación probada" con el Corpus Christi y "cómo la fiesta está presente en canciones populares, en expresiones del habla local y hasta en la gastronomía, del mismo modo que ha inspirado no pocas creaciones artísticas".

"La fiesta "no debe contemplarse como un episodio aislado, sino como un evento en el que la comunidad retoma su memoria ancestral colectiva", asevera el autor del artículo.

Fernández del Hoyo asegura también que esta fiesta "genera vínculos intergeneracionales, solidaridad y sentimiento de pertenencia"; además de que "ha impulsado a Benavente en el mapa turístico".

El editor de la agenda, Vidal Pérez Herrero, destacó el "interesantísimo y muy bien documentado" trabajo hecho por el benaventano, que recoge la "identidad y trayectoria" del Toro Enmaromado.

Asimismo, el responsable de la agenda explicó que ha decidido dedicar la publicación de este año a los festejos populares "porque creo que es la raíz de la tauromaquia. Gracias a los festejos taurinos, se mantiene la otra tauromaquia. ¿Y por qué? Porque nace del pueblo y del pueblo sale la otra tauromaquia".

"Hay un rechazo. Basta que el señor ministro de Cultura diga que hay que ir en contra de los toros, más gente está yendo a los toros. Y hoy, aquí mismo, hay mucha juventud", dijo Vidal Pérez, señalando el salón de la Casa de la Cultura "La Encomienda" que acogió la presentación. "Yo siempre he luchado, a través de esta agenda, por defender la cultura porque los toros son cultura. Y Benavente es un pueblo que la está defendiendo con ese Toro Enmaromado", dijo Pérez.

Fernández del Hoyo "también pone de relieve la importante labor que ha realizado Juan Carlos de la Mata, nuestro archivero municipal, ahora ya jubilado, al que estamos inmensamente agradecidos por todo el trabajo que ha realizado durante tantos años", expresó la alcaldesa de la localidad, Beatriz Asensio, durante la presentación de la agenda en Benavente.

"En Benavente, nos sentimos muy orgullosos de nuestra tradición, forma parte de nuestra realidad y de lo que somos. Por eso, para nosotros es un honor poder acoger esta presentación para poder seguir apoyando la cultura en todas sus formas", dijo Asensio.

La alcaldesa también quiso destacar "la importancia de la unión de nuestras peñas oficiales, de las peñas taurinas y de las asociaciones esenciales para mantener nuestra tradición, la tradición del Toro Enmaromado y, por ende, del toro con cuerda".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Toro con Cuerda (FETC), Roberto Fernández, aseguró que "esté Benavente en dicha agenda es un honor".

Asimismo, aludió a que el festejo benaventano forma parte de "las tradiciones taurinas más antiguas y singulares de España, como es el toro con cuerda, también conocido como toro de soga o toro enmaromado. Y no estamos hablando sólo del festejo, sino de un patrimonio cultural que une historia, identidad local y respeto por el toro bravo. Aunque sólo se celebra alrededor de un centenar de localidades españolas, su valor cultural y etnográfico es enorme. Precisamente, esa limitación geográfica convierte a estos pueblos en guardianes de una tradición viva que ha logrado perdurar durante siglos" ya que el toro de cuerda "tiene sus raíces en prácticas ancestrales vinculadas a la relación del ser humano con el ganado bravo", que estudios sitúan en más de 1.500 años de antigüedad.

"La cuerda no es el elemento central del festejo, no sólo es un instrumento de control, representa simbólicamente la unión entre el hombre y el toro, y es el vínculo con la historia y la identidad de cada pueblo", aseveró Fernández. "El toro de cuerda es mucho más que un festejo popular, es un legado histórico, cultural y social. Se refleja en la identidad de los pueblos que lo mantienen vivo. Es también un ejemplo de cómo una tradición ancestral puede adaptarse al presente sin perder su esencia, manteniendo el respeto al animal y el compromiso de sus comunidades. Conservar el toro de cuerda no sólo es preservar su fiesta, sino proteger una parte fundamental de nuestra historia colectiva", concluyó.

El veterinario taurino Juan José Urquía se dirige al público, junto a los capotes pintados por Mer Fidalgo. / Carmen Toro

El presidente de la Asociación de Veterinarios de Las Ventas, Juan José Urquía, rememoró a García Lorca, que decía que "los toros son la fiesta más culta del mundo, incluyendo los juegos y los ritos".

Como este rito, por el que los "paisanos extrañados" regresan "en masa" cada año en un "retorno inmemorial" para la carrera del Toro, al que parecen estar unidos por el hilo de Ariadna.