El TAC del Hospital de Benavente encadena averías, reparaciones y quejas de usuarios

El TAC del Hospital de Benavente lleva al menos tres meses encadenando averías y reparaciones de forma recurrente, una situación que se ha prolongado en el tiempo y que ha afectado tanto a la actividad ordinaria como a la atención urgente. El equipo, instalado en 2013 coincidiendo con la conclusión de la reforma del centro hospitalario benaventano, no ha sido sustituido desde entonces y continúa siendo el único escáner disponible en este hospital, pero está comenzando a fallar.

Durante las pasadas navidades, el TAC permaneció varios días fuera de servicio, lo que impidió su utilización para la realización de pruebas diagnósticas a nivel de urgencias, medicina y interna y pruebas programadas. Ese periodo de inactividad supuso la necesidad de reorganizar la actividad asistencial y condicionó la programación de exploraciones ya previstas, que tuvieron que ser aplazadas o reubicadas, según ha podido confirmar este periódico..

Hace unas dos semanas, el equipo volvió a quedar inoperativo desde un viernes hasta el martes siguiente. El funcionamiento no se recuperó hasta la intervención de un técnico, que logró reparar el aparato tras varios días de paralización completa del servicio de tomografía axial computarizada en el centro hospitalario.

Derivaciones

En cada uno de estos periodos de inactividad, el Hospital, pese a contar con radiólogo, se ha visto obligado a derivar a los pacientes que precisaban pruebas urgentes a los hospitales de Zamora y de León, utilizando ambulancias para el traslado. Estas derivaciones han afectado especialmente a los casos en los que la indicación de la prueba no podía demorarse, al tratarse de situaciones clínicas que requerían una respuesta diagnóstica rápida.

Un número indeterminado de pacientes ha presentado quejas formales por esta situación y por los trastornos que implica el desplazamiento a otros centros sanitarios.

Código Ictus

Otras pruebas diagnósticas, tanto urgentes como programadas, han tenido que ser reconfiguradas en la agenda debido a las averías del TAC. La imposibilidad de utilizar el equipo en los días en que ha estado averiado ha obligado a reorganizar la planificación de exploraciones, con cambios de fecha y ajustes en la carga asistencial de los servicios implicados.

Durante los periodos en que el TAC ha estado fuera de servicio, el Hospital de Benavente queda sin capacidad para activar de forma completa el Código Ictus en caso de necesidad, al no disponer de esta herramienta diagnóstica clave en la valoración inicial de estos pacientes. Esta limitación condiciona la respuesta del centro ante una posible urgencia tiempo-dependiente que requiera la realización inmediata de una tomografía.

Además de las averías, el TAC presentaía limitaciones de resolución y de software en determinadas pruebas, lo que repercutiría tanto en la actividad programada como en la atención urgente,. Estas restricciones técnicas suponen que no todas las exploraciones puedan realizarse en las condiciones deseadas, lo que añade más condicionantes a la utilización del equipo en el día a día del hospital.