Reabierto al tráfico el paso inferior de la A-52 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz
La Diputación de Zamora ha reabierto al tráfico la carretera ZA-P-1510, en el punto kilométrico 3,300, entre Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales, una vez que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha procedido al desmontaje de la aleta que se había desprendido en el paso inferior bajo la Autovía A-52.
La actuación ha permitido garantizar la seguridad de la infraestructura y restablecer la circulación con normalidad.
Con esta intervención se recupera la conexión habitual entre ambos municipios, tal y como explica Diputación.
