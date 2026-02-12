Reabierto al tráfico el paso inferior de la A-52 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz

La Diputación de Zamora ha reabierto al tráfico la carretera ZA-P-1510, en el punto kilométrico 3,300, entre Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales, una vez que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha procedido al desmontaje de la aleta que se había desprendido en el paso inferior bajo la Autovía A-52.

Estado de la carretera. / .

La actuación ha permitido garantizar la seguridad de la infraestructura y restablecer la circulación con normalidad.

Con esta intervención se recupera la conexión habitual entre ambos municipios, tal y como explica Diputación.