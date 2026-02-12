La Justicia avala al Ayuntamiento de Benavente y confirma que la excedencia laboral por incompatibilidad se limita a un año
La sentencia desestima la demanda de una trabajadora y no reconoce un derecho ilimitado a la reserva del puesto, tal y como solicitaba la demandante
El Ayuntamiento de Benavente informa que el Juzgado de lo Social nº 2 de Zamora ha dictado sentencia desestimando íntegramente la demanda presentada por una trabajadora contra el Ayuntamiento de Benavente y confirmando que la actuación de la administración municipal "fue plenamente ajustada a derecho".
Siempre según información municipal, asegura el Ayuntamiento que la sentencia, de fecha 29 de enero de 2026, "avala el Decreto de Alcaldía" por el que se declaró a la trabajadora en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad. Se le reconocía en este decreto el derecho a la reserva de su puesto de trabajo únicamente durante el primer año, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento.
La demandante solicitaba que la reserva de su puesto se extendiera de manera indefinida mientras durase su situación de incompatibilidad con otro empleo público. Sin embargo, el juzgado ha rechazado esta pretensión y concluye que la normativa aplicable "no reconoce un derecho ilimitado a la reserva del puesto y que la interpretación realizada por el Ayuntamiento es correcta y conforme a la legislación laboral y al convenio colectivo vigente".
El fallo judicial desestima todas las pretensiones de la parte demandante y confirma que la excedencia puede mantenerse mientras persista la incompatibilidad, pero que la reserva del puesto de trabajo queda limitada al primer año, tal y como prevé la normativa convencional.
Desde el Ayuntamiento de Benavente "se valora muy positivamente esta resolución judicial, que viene a respaldar la correcta actuación municipal ante la denuncia de una trabajadora". La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de suplicación.
