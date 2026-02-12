Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora se queda sin el nuevo juzgadoLa respuesta de Adif sobre el estado de las infraestructura ferroviaria en Castilla y LeónLas mascaradas de Zamora recorrerán el centro de MadridZamora pierde "solo" 120 habitantes en el último año
instagramlinkedin

La crecida de los ríos vuelve a inundar parques, huertas y mantiene en vilo a Benavente y Los Valles

Nivel rojo de alerta en la estación de aforo de Manganeses y Santa Cristina, y amarillo en Bretó, Camarzana y Mózar

El agua llega a las puertas de la ermita de Coomonte

El Prado de las Pavas inundado.

El Prado de las Pavas inundado. / E. P.

Eva Ponte

La situación de los ríos mantiene en alerta a los vecinos de Benavente y la comarca de Los Valles.

En Benavente la Concejalía de Seguridad Ciudadana pide que se extreme la precaución en las zonas próximas a ríos y cauces y mantiene cortado el acceso al Prado de las Pavas debido al aumento del nivel del agua que ha inundado parte del parque. Además, la zona de las huertas está visiblemente afectada por el agua.

El agua en la vía paralela al Prado de las Pavas.

El agua en la vía paralela al Prado de las Pavas. / A. B.

En la comarca de Los Valles a esta hora hay en alerta cinco estaciones de aforo. En rojo continúan las del río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa donde el caudal registrado es de 442,17 metros cúbicos por segundo y con una tendencia a la baja; mientras que también en nivel rojo está la estación de Manganeses donde el nivel del caudal está al alza con 436,99 metros cúbicos por segundo, según los últimos datos registrados.

El Prado de las Pavas inundado.

El Prado de las Pavas inundado. / A. B.

Además, el Órbigo afecta a otros pueblos. Así en Coomonte de la Vega mantienen la vigilancia por el aumento del caudal que ha anegado por completo el campo de fútbol y, según indican en el pueblo, el agua está “a un palmo” de la carretera que une Maire con este pueblo.

Preocupa la ermita a los vecinos. Hasta las puertas del templo llega el agua.

El agua en Coomonte, junto a la carretera provincial.

El agua en Coomonte, junto a la carretera provincial. / E. P.

El agua a las puertas de la ermita de Coomonte.

El agua a las puertas de la ermita de Coomonte. / E. P.

También nivel de alerta en otros puntos de la comarca. Vigilantes en Bretó donde la estación de aforo presenta alerta de nivel amarillo donde el Esla tiene un caudal de 912,93 metros cúbicos por segundo y tiene una tendencia a seguir subiendo.

Noticias relacionadas y más

Mientras que el Tera mantiene en alerta de nivel amarillo las estaciones de aforo de Camarzana y Mózar.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas
  2. La Justicia obliga a una empleada municipal de Benavente a devolver más de 16.300 euros, por no realizar su trabajo
  3. El Órbigo se desborda en Santa Cristina de la Polvorosa y el agua alcanza ya las huertas de Benavente
  4. Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas
  5. El Supremo revisa la trama que usó Benavente como punto de envío de cannabis a Europa
  6. Nuevo 'ladrillazo' en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón
  7. La CHD activa avisos rojo y naranja en varios ríos de la comarca de Benavente por crecidas significativas
  8. Sin respuestas ante la denuncia por la subasta de animales vivos en un municipio zamorano

La crecida de los ríos vuelve a inundar parques, huertas y mantiene en vilo a Benavente y Los Valles

La crecida de los ríos vuelve a inundar parques, huertas y mantiene en vilo a Benavente y Los Valles

Benavente aprobará modificaciones de crédito para la reforma de la Plaza Virgen de la Vega o pavimentaciones de calles

Benavente aprobará modificaciones de crédito para la reforma de la Plaza Virgen de la Vega o pavimentaciones de calles

La Justicia avala al Ayuntamiento de Benavente y confirma que la excedencia laboral por incompatibilidad se limita a un año

La Justicia avala al Ayuntamiento de Benavente y confirma que la excedencia laboral por incompatibilidad se limita a un año

Reabierto al tráfico el paso inferior de la A-52 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz

Reabierto al tráfico el paso inferior de la A-52 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz

El TAC del Hospital de Benavente encadena averías, reparaciones y quejas de usuarios

El Toro Enmaromado marca la agenda taurina

Admitido el recurso contra el archivo de la causa de la exalcaldesa de Burganes de Valverde

"¿Cuánto cuesta el toro?" o "¿Qué hace una alcaldesa?", las preguntas de los escolares en el Ayuntamiento de Benavente

Tracking Pixel Contents