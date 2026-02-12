La crecida de los ríos vuelve a inundar parques, huertas y mantiene en vilo a Benavente y Los Valles

La situación de los ríos mantiene en alerta a los vecinos de Benavente y la comarca de Los Valles.

En Benavente la Concejalía de Seguridad Ciudadana pide que se extreme la precaución en las zonas próximas a ríos y cauces y mantiene cortado el acceso al Prado de las Pavas debido al aumento del nivel del agua que ha inundado parte del parque. Además, la zona de las huertas está visiblemente afectada por el agua.

El agua en la vía paralela al Prado de las Pavas. / A. B.

En la comarca de Los Valles a esta hora hay en alerta cinco estaciones de aforo. En rojo continúan las del río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa donde el caudal registrado es de 442,17 metros cúbicos por segundo y con una tendencia a la baja; mientras que también en nivel rojo está la estación de Manganeses donde el nivel del caudal está al alza con 436,99 metros cúbicos por segundo, según los últimos datos registrados.

El Prado de las Pavas inundado. / A. B.

Además, el Órbigo afecta a otros pueblos. Así en Coomonte de la Vega mantienen la vigilancia por el aumento del caudal que ha anegado por completo el campo de fútbol y, según indican en el pueblo, el agua está “a un palmo” de la carretera que une Maire con este pueblo.

Preocupa la ermita a los vecinos. Hasta las puertas del templo llega el agua.

El agua en Coomonte, junto a la carretera provincial. / E. P.

El agua a las puertas de la ermita de Coomonte. / E. P.

También nivel de alerta en otros puntos de la comarca. Vigilantes en Bretó donde la estación de aforo presenta alerta de nivel amarillo donde el Esla tiene un caudal de 912,93 metros cúbicos por segundo y tiene una tendencia a seguir subiendo.

Mientras que el Tera mantiene en alerta de nivel amarillo las estaciones de aforo de Camarzana y Mózar.