Carracedo se abastece con cisternas de agua desde hace diez días, por turbidez en el suministro habitual

La localidad de Carracedo de Vidriales, un pueblo pedáneo del Ayuntamiento de Ayoó, lleva desde el pasado día 2 con problemas en el abastecimiento de agua potable por el sistema habitual y se abastece el pueblo con el agua suministrada a través de camiones cisterna de Diputación Provincial.

Aunque el alcalde asegura que "sin agua no llevamos ningún día", lo cierto es que la situación ha causado malestar entre algunos vecinos que lamentan "estar sin agua hasta dos días" para tareas cotidianas como ducharse o hacer la colada. Y critican la "falta de información por parte de la Alcaldía sobre lo sucedido o sobre las medidas que tiene previsto llevar a cabo. Lo que no es normal es que estemos sin agua potable en el 2026. Y si tenemos agua en el depósito que nos avisen a qué hora".

Un grifo de una casa de Carracedo, en el que apenas gotea el agua al estar totalmente abierto. / Cedida

En este pueblo el agua de abastecimiento procede de una captación superficial de los acuíferos, por lo que la crecida de los ríos y el arrastre de suciedad y cenizas ha llevado a que, días atrás, tal y como ha explicado el alcalde, David Martínez, "vino barrosa y cortamos el servicio porque el sistema de depuración que tenemos no la deja limpia. En cuanto salió barrosa no se ha bombeado agua al depósito. Es por lo que decidimos pedir a Diputación que nos mandara agua potable para el depósito de abastecimiento. Desde el minuto uno".

Así lo han confirmado también desde Diputación Provincial que aseguran que durante varios días se ha abastecido con camiones cisternas con agua el depósito del pueblo. Además, el Ayuntamiento ha recogido en Ifeza 40 garrafas de 10 litros de agua embotellada para repartir entre los vecinos, algo menos de una veintena. "Hemos estado cinco personas pendientes de este tema continuamente, con los vecinos".

Garrafas repartidas por el Ayuntamiento a los domicilios de Carracedo. / E. P.

Las cisternas de Diputación han ido ya varias veces a cargar el depósito y ayer mismo suministró 24.000 litros de agua al depósito del pueblo. "Tengo los informes técnicos en el que se señala un nivel de 1,10 metros de agua en una superficie de 32 metros de base, más los 12.000 litros de esta mañana y los 12.000 de la tarde. El problema de servicio lo hemos solucionado. Estamos probando la turbidez del agua de los acuíferos. Cuando veamos que es la adecuada incorporaremos al agua de allí. El agua de lluvia ha ocupado el espacio de los manantiales y el agua tiene que ser filtrada".

La solución no convence a los vecinos que aseguran "no es la primera vez que esto sucede y en cuanto entra el agua en la tubería se va. En el puente de diciembre ya tuvimos un problema similar" y piden una solución urgente a la administración municipal.

En este sentido y a pesar de que en algunos domicilios no sale agua al abrir el grifo, explica el alcalde que "no hay falta de agua, hay falta de presión" y señala que "se está buscando el origen de la baja presión. Que no es permanente". Explica también que ya han estado técnicos de Diputación para controlar posibles fugas pero con las lluvias no ha sido posible realizar el control en óptimas condiciones. El alcalde volverá a solicitar una nueva inspección.