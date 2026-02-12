Benavente aprobará modificaciones de crédito para la reforma de la Plaza Virgen de la Vega o pavimentaciones de calles

La Comisión Informativa de Hacienda ha dictaminado favorables varias modificaciones de crédito que permitirán llevar a cabo actuaciones que el Ayuntamiento considera “estratégicas” en la ciudad y que se realizarán a lo largo del año 2026.

En concreto, se trata de “incorporaciones a crédito, del remanente de crédito del año pasado”, según explicó el concejal de Hacienda, José Manuel Salvaldor, para tres obras de mejora urbana y una actuación en materia de señalización turística. Son proyectos que cuentan con subvenciones de Junta y Diputación Provincial del año pasado y que se ejecutan este año. Además, la financiación también lleva aportación municipal.

Reforma integral de la Plaza Virgen de la Vega

Una de estas actuaciones es la reforma del entorno de la Plaza Virgen de la Vega, con un presupuesto total de 500.000 euros, financiados con 300.000 euros procedentes de la Diputación de Zamora y 200.000 euros de recursos del propio Ayuntamiento de Benavente. Explica Salvador que “se convertirá en una plaza que, además de servir como lugar de encuentro, descanso y esparcimiento, será un "reloj urbano", cuyo mecanismo se activa a través de un sistema de luminarias”.

La obra que se va a realizar incluye diferentes actuaciones como la renovación del pavimento y la mejora de la iluminación, así como ejecución de muros de contención y bancales que estabilicen los terrenos y resuelvan los desniveles existentes, optimizando el uso del espacio disponible. El proyecto pondrá especial énfasis en mejorar la accesibilidad de la plaza. Se diseñarán rampas suaves y bien señalizadas que permitan un acceso adecuado para personas con movilidad reducida. Las zonas de tránsito estarán libres de barreras arquitectónicas, y se utilizarán pavimentos antideslizantes para asegurar la seguridad de todos los usuarios.

También se actuará en los jardines de la plaza, se organizarán para aprovechar los bancales y muros de contención para crear terrazas que faciliten el acceso y disfrute de los jardines. Los caminos peatonales estarán rodeados de vegetación para proporcionar un entorno relajante y agradable.

Avenida de León en Benavente. / E. P.

Avenida de León

Otra de las obras que se van a realizar con estos fondos es la reparación del tramo pendiente de la Avenida de León, con el objetivo de completar definitivamente la mejora integral de esta vía, sobre la que ya se llevó a cabo una actuación en un tramo en 2025. La actuación contará con una financiación total de 330.000 euros, de los cuales 275.946,81 euros proceden del Plan Provincial 2026 de la Diputación de Zamora y 54.053,19 euros corresponden a fondos municipales.

Además del asfaltado del tramo, se llevará a cabo la renovación del firme, el arreglo de las aceras y la mejora de los sistemas de drenaje de aguas pluviales, solventando así las deficiencias existentes en la zona.

Pavimentación de diez calles

Las modificaciones de crédito permitirán el arreglo de "calles muy demandadas por los vecinos debido a su estado actual". Las vías incluidas son: Camino del Calvario, Calle Cárnicas, Rotonda del Quijote, Rotonda Virgen de la Veguilla, Calle Cartagena de Indias, Plaza de la Soledad, Calle San Antón, Calle Maragatos, Plaza Virgen de la Vega y Calle La Fuente.

El importe total de esta actuación asciende a 435.886,19 euros, financiados mediante el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León por importe de 326.914,64 euros y 108.971,55 euros de recursos propios del Ayuntamiento de Benavente.

Mejora de la señalización turística

El Ayuntamiento destinará también remanente a tres proyectos de señalización turística ya anunciados el pasado año. Se trata de la instalación de un señalizador panorámico circular en un punto elevado de la ciudad, como los Paseos de la Mota; la señalización del patrimonio histórico mediante placas de acero con imágenes representativas de los inmuebles o yacimientos que existieron en Benavente y que se quieren poner en valor; y la señalización del recorrido del Toro Enmaromado.

Paseos centrales de La Mota / Eva Ponte

Con estas modificaciones presupuestaria el Ayuntamiento da un paso más para sacar adelante todas estas actuaciones, "avanzando en la tan necesaria mejora de los espacios urbanos, de la que es consciente y en la que trabaja el actual Equipo de Gobierno, también para facilitar la accesibilidad y movilidad en espacios muy utilizados por los vecinos e igualmente trabajando para poner en valor del patrimonio y la identidad turística de la ciudad", explica.