Tribunales
Admitido el recurso contra el archivo de la causa de la exalcaldesa de Burganes de Valverde
La jueza suspende los plazos procesales hasta que se reincorpore un letrado de baja
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Benavente ha dictado una providencia en el marco de las diligencias previas del procedimiento abreviado el que se investiga un presunto delito de falsificación de documentos públicos en el que está imputada la exalcaldesa de Burganes de Valverde y diputada provincial, Atilana Martínez Mayado, admitiendo el recurso de reforma presentado por la acusación particular contra la decisión previa de sobreseimiento provisional.
La jueza hace constar que los plazos procesales permanecen suspendidos debido a la baja del letrado de la exacaldesa. El órgano judicial ordena esperar a que se comunique su reincorporación, requisito imprescindible antes de proceder al traslado del recurso a las demás partes personadas.
Una vez notificada el alta profesional, el juzgado remitirá copia del recurso al Ministerio Fiscal y al resto de intervinientes en el procedimiento, para que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en relación con la impugnación del sobreseimiento provisional.
La providencia recuerda que la resolución puede ser impugnada mediante recurso de reforma, que deberá interponerse en el plazo de tres días ante el mismo órgano judicial.
