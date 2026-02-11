El PP de Zamora apuesta por la industria agroalimentaria "como motor de desarrollo"

Los candidatos del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora Leticia García Sánchez, José Luis Barrigón Vega y Juan del Canto Sevillano, participaron ayer en un acto con alcaldes y concejales de la comarca de Benavente y Los Valles, y cargos públicos y orgánicos del partido, celebrado en la localidad de Mózar de Valverde. También han estado Juan Carlos Bueno Martin y Ainhoa Aranguren Eloy, integrantes de la candidatura.

Durante el encuentro, la cabeza de lista de la candidatura, Leticia García ha defendido un proyecto político que “huya de la polarización que otros fomentan para defender exclusivamente intereses políticos y personales”.

Frente a ello, ha destacado que el “Partido Popular está centrado en las personas y en resolver los problemas reales de la gente” y señala que “el objetivo del Partido Popular es consolidar Castilla y León como una de las tres mejores comunidades autónomas del país en todos los indicadores clave: sanidad, educación, servicios sociales, empleo, agricultura, ganadería, cultura, entre otros”.

Asimismo, García ha defendido un “gobierno del Partido Popular que actúa con contundencia y con hechos en la defensa de los agricultores y ganaderos de Zamora y de Castilla y León, y que apuesta de manera decidida por la industria agroalimentaria como motor de desarrollo económico, creación de empleo y fijación de población en el medio rural”.

Ha incidido en la importancia de trabajar “por la dinamización económica y el progreso que crean empleo y asientan población mediante políticas eficaces, impulsando la industrialización y el desarrollo del territorio, frente al abandono del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el mundo rural”.

Representantes del PP de Zamora en el acto de ayer en Mózar. / Cedida

Leticia García ha subrayado la necesidad de que, tras el 15 de marzo, “Castilla y León cuente con un gobierno fuerte, estable y responsable liderado por el Partido Popular y por Alfonso Fernández Mañueco”.Y añade “un gobierno que haga frente al sanchismo, al caos ferroviario, al que suprime paradas del AVE en la provincia- han pasado ya ocho meses desde que quitaron frecuencias en estación de Otero de Sanabria perjudicando a miles de usuarios del servicio-, frente al abandono del mantenimiento de la Red Estatal de Carreteras en las que los baches son cada vez más frecuentes y ponen el peligro la seguridad de los conductors”.

En este contexto, García ha señalado al ministro Óscar Puente como “la cara visible del Partido Socialista en Castilla y León”, criticando su modelo de gestión y sus consecuencias para la Comunidad y para provincias como Zamora. “Ese es su modelo de gestión, eso es lo que no queremos para nuestra tierra”, ha afirmado, en referencia a lo que considera “falta de inversiones y al deterioro de servicios e infraestructuras esenciales”.

El acto ha servido para reforzar el compromiso del Partido Popular con los municipios de la comarca de Benavente y con el conjunto de la provincia de Zamora, apostando por un proyecto de futuro basado en la gestión, la estabilidad y la cercanía a los ciudadanos.