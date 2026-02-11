Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervención urgente de los bomberos tras quedar un chopo colgando sobre la carretera de Morales de Rey

El fuerte viento ocasiona la rotura del árbol que quedó sujeto por otros ejemplares próximos y generó riesgo para la circulación, ya restablecida con seguridad

El tronco del árbol sobre la carretera, tras la intervención de los bomberos.

Eva Ponte

Los Bomberos de Benavente intervienen por la caída de un chopo en la carretera ZA-P-1511, que une las localidades de Manganeses a Morales de Rey.

Efectivos del Parque de Bomberos de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, han intervenido este miércoles en la carretera ZA-P-1511, tras la rotura de un chopo como consecuencia de la acción del viento. El tronco del árbol se había quebrado, quedando sujeto por otros ejemplares próximos y generando riesgo para la circulación.

El gran chopo amenazando la carretera.

Ante la imposibilidad de situar la cesta del vehículo autoescala junto al árbol dañado, los bomberos procedieron al corte controlado del mismo, que cayó sobre la calzada. Posteriormente, los efectivos trocearon el árbol y retiraron los restos fuera de la vía, restableciendo la seguridad en la circulación.

