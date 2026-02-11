"¿Cuánto cuesta el toro?" o "¿Qué hace una alcaldesa?", las preguntas de los escolares en el Ayuntamiento de Benavente

¿Cuántas responsabilidades llega a tener la alcaldesa? ¿Ya está elegido el toro de este año? ¿Cómo está la economía de Benavente?, o ¿Qué hay que hacer para ser concejal? Son solo algunas de las preguntas que este miércoles han realizado los escolares de varios colegios de Benavente que participan en el programa municipal "Conoce tu ayuntamiento".

Esta mañana se ha celebrado la primera sesión con la participación de los escolares de quinto curso de Primaria de los colegios San Isidro, San Vicente de Paúl y Virgen de la Vega. Otros colegios participarán días posteriores. El objetivo principal de esta iniciativa es acercar a los alumnos al conocimiento y funcionamiento de la institución local. La iniciativa se ha consolidado a lo largo de distintos mandatos, aunque se ha ido adaptando con el paso de los años.

La actividad se desarrolla en el salón de plenos del Ayuntamiento de la Plaza Mayor con la presencia de la alcaldesa, Beatriz Asensio, y la concejala de Educación, Bienestar Social y Cultura, Mercedes Benítez.

Alumnos del Virgen de la Vega durante la actividad en el salón de plenos. | E. P.

Asensio explicó al alumnado el sistema de elección de los integrantes de corporación municipal y abordó la importancia de las sesiones plenarias en este salón municipal. Señaló que desde 2023 es la primera mujer alcaldesa de Benavente algo que lleva "con orgullo". Habló también del especial aprecio a su etapa anterior como concejal en la oposición.

Alumnos de San Isidro y San Vicente de Paúl durante la actividad. / E. P.

Desde el colegio San Isidro preguntaban qué requisitos hay que tener para poder llegar a ser concejal, algo que contestó Benítez señalando que uno de los primeros pasos es formar pate de la candidatura de un partido político. De la situación económica del Ayuntamiento de Benavente se interesó un escolar del Virgen de la Vega. Ante esta pregunta respondió la alcaldesa que el ayuntamiento, como el país (dijo "España va bien" entre risas), "va bien" y que la situación saneada de la economía permite hacer inversiones en la ciudad.

La concejala entregando un obsequio a los niños. / E. P.

Las fiestas del Toro Enmaromado fue uno de los temas estrellas de la mañana. Un escolar de San Vicente de Paúl se interesó por conocer si ya se sabe cuánto se va a gastar en el toro de este año. Sobre la responsabilidad como alcaldesa, también una pregunta de este colegio, señaló la alcaldesa que "son 24 horas del día. Es muy bonito. A veces es duro, pero otras veces es satisfactorio", aseguró.