Carreteras trabaja para reabrir el paso inferior de la A-52 entre Quiruelas y Quintanilla de Urz

La Unidad de Carreteras ha iniciado los trabajos de limpieza y aseguramiento del paso inferior de la autovía A-52 que cruza la carretera provincial ZA-P-1510 entre Quiruelas de Vidriales y Quintanilla de Urz, después del desplome de una de las aletas laterales de la estructura durante el reciente temporal de lluvias. Las labores se centran en la retirada de los restos de hormigón caídos sobre la calzada y en la preparación del entorno para poder restablecer el tráfico con garantías mínimas de seguridad.

Según han informado fuentes de Carreteras, la intervención consiste en despejar completamente la plataforma de la ZA-P-1510 en el punto kilométrico 3,300, donde se ubica el paso inferior bajo la A-52, y en la colocación de elementos de contención tipo “new jersey” de hormigón. Estas barreras se instalarán en la zona afectada por el derrumbe de la aleta para aislar el área dañada de la circulación y evitar que los vehículos se aproximen al borde del marco del paso inferior.

La incidencia se originó tras detectarse una fisura en la aleta del muro del paso inferior, que posteriormente derivó en su desplome parcial durante el episodio de fuertes precipitaciones. Los servicios técnicos de la Diputación de Zamora habían advertido días antes del desplazamiento de la estructura y ordenaron el corte preventivo de la ZA-P-1510, medida que se mantuvo después de confirmarse el desprendimiento completo del elemento lateral de contención bajo la autovía A-52.

Una máquinia trabaja en la rotura de la aleta desprendida la pasada semana sobre el paso inferior. / J. A. G.

La carretera ZA-P-1510 permanece cortada desde el punto kilométrico 3,300, en el tramo comprendido entre Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales, con un desvío alternativo señalizado por la estación de servicio próxima al enlace de la A-52. Este itinerario provisional se habilitó para garantizar la movilidad mientras se evaluaban los daños estructurales del paso inferior y se definían las actuaciones necesarias sobre la infraestructura de titularidad estatal.

La Diputación de Zamora ha reiterado que el paso inferior afectado es competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por lo que corresponde a la Administración General del Estado la reparación de la aleta desplomada y la validación de las condiciones de seguridad. En días previos, la institución provincial ya había solicitado a la Unidad de Carreteras una confirmación por escrito sobre la ausencia de riesgo para poder reabrir el tramo, tras constatarse diferencias de criterio entre los informes técnicos provinciales y estatales.

En el operativo actual intervienen maquinaria pesada y equipos especializados en demolición y retirada de escombros, que trabajan sobre los restos de hormigón de la aleta caída y sobre el material desprendido en el talud contiguo al paso inferior.

Una vez despejada la calzada, Carreteras procederá a la colocación de los bloques “new jersey” de hormigón a modo de barrera física entre la zona dañada y el itinerario habilitado para el tráfico. Esta solución permitirá reabrir la ZA-P-1510 manteniendo fuera de servicio el área donde se ha producido el desprendimiento, mientras se programan y ejecutan las obras de reparación definitiva de la aleta del paso inferior bajo la A-52 por parte del Ministerio de Transportes.

Las previsiones de reapertura apuntan a que la circulación podría restablecerse entre hoy y mañana, siempre que las condiciones de seguridad sean validadas tras la finalización de los trabajos de limpieza y la instalación de las barreras de hormigón. Hasta que se confirme oficialmente la apertura, seguirá vigente el corte en el punto kilométrico 3,300 y el desvío alternativo señalizado para los vehículos que circulan entre Quiruelas de Vidriales y Quintanilla de Urz.

Como antecedente, la ZA-P-1510 fue cerrada inicialmente de forma preventiva el 2 de febrero, cuando los técnicos detectaron que una de las aletas del paso inferior presentaba signos de desplome . La Guardia Civil se desplazó entonces a la zona y procedió al corte inmediato del tráfico, medida que se mantuvo y se reforzó tras el desplome completo de la aleta durante el temporal, a la espera de la evaluación y de las actuaciones de reparación sobre la infraestructura estatal.

Hasta que concluyan las obras de reparación estructural de la aleta y se compruebe la seguridad total del paso inferior, la solución adoptada por Carreteras se centra en compatibilizar la reapertura de la ZA-P-1510 con un perímetro de protección reforzado en la zona dañada.