Benavente acoge una charla sobre el impacto de tres plantas de biogás proyectadas en su entorno

Una charla informativa abordará este viernes en Benavente las repercusiones de tres plantas de biogás proyectadas en el entorno de la ciudad, concretamente en los municipios de Castropepe, Castrogonzalo y Barcial del Barco. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de Cultura La Encomienda y está convocado por el colectivo Zamora en Pie, que ha difundido un cartel en el que se llama a la ciudadanía a acudir al encuentro.

El licencido en Ciencias Ambientales Jenaro Leal centrará su intervención en la descripción técnica de lo que es una planta de biogás y en las características concretas de las instalaciones previstas cerca de Benavente. Leal detallará aspectos como el tonelaje de residuos a tratar, el tráfico asociado a la actividad, la dispersión aérea de emisiones y las repercusiones ambientales y sociales derivadas de su funcionamiento.

En el plano territorial, los organizadores subrayan que una de las plantas se proyecta en Castropepe, con vientos dominantes, y que se sumaría a las de Castrogonzalo y Barcial del Barco. De acuerdo con su planteamiento, la concentración de estas tres instalaciones en el entorno inmediato podría transformar de manera profunda las condiciones de vida en la ciudad si finalmente se ponen en marcha.

Costes y beneficios

Didia Liedo se encargará de exponer los datos económicos asociados a la implantación de estas plantas de biogás en la zona. Su intervención se centrará en los costes y beneficios que, según la organización, pueden derivarse para la población local, así como en los posibles efectos sobre el tejido productivo y el empleo en los municipios afectados.

Como tercera ponente, la médica Rosa Encinas analizará los efectos sobre la salud de la población residente en las proximidades de plantas de biogás, tomando como referencia la experiencia de otras instalaciones similares. La conferencia abordará, según la convocatoria, las repercusiones sanitarias que podrían darse en entornos cercanos a este tipo de infraestructuras, en coherencia con los impactos descritos en los ámbitos ambiental, social y económico.

Los convocantes insisten en el carácter técnico de los datos que se presentarán durante la charla y señalan que el público al que se dirigen, en general, no dispone de conocimientos previos sobre biogás. Según su planteamiento, la información que llega a la ciudadanía procede en gran medida de las empresas promotoras, por lo que reivindican la necesidad de contrastar esos mensajes con análisis basados en documentación y criterios profesionales.

En la convocatoria se afirma que las tres plantas previstas podrían convertir Benavente en una ciudad “inhabitable” si no se impiden, una valoración que los organizadores vinculan a la suma de impactos ambientales, sociales, económicos y sanitarios que atribuyen a estas instalaciones. La charla incluirá un turno amplio de preguntas para que las personas asistentes puedan plantear dudas y solicitar aclaraciones sobre los distintos aspectos expuestos.

El cartel de la convocatoria, difundido bajo el lema “No a las plantas de biogás”, destaca el rechazo al impacto medioambiental y a las molestias que, según los organizadores, generan este tipo de instalaciones: malos olores, la presencia de plagas y la emisión de gases.