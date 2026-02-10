La inundación de un patio en el IES Los Sauces de Benavente obliga a actuar a los bomberos
La acumulación de agua se produjo por la intensa lluvia que colapsó los sistemas de evacuación
Los bomberos del Parque de Benavente, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, intervinieron este martes a las 11:24 horas en el Instituto Los Sauces tras recibir el aviso de la Policía Local por una inundación en un patio interior del centro.
La acumulación de agua fue provocada por la intensa tromba registrada en la ciudad, que colapsó los sistemas de evacuación. En coordinación con la Policía Local, los efectivos procedieron a la limpieza de sumideros y rejillas, lo que permitió el desalojo progresivo del agua acumulada.
Finalizada la actuación, se recomendó al centro educativo realizar una limpieza más profunda de estas instalaciones con el fin de prevenir situaciones similares en episodios de lluvias intensas.
