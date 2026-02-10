Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Taludes del AVE en ZamoraCrecidas en Zamora: actualizaciónCáncer en ZamoraLa despedida de Clavería, ex del Zamora CF
instagramlinkedin

La inundación de un patio en el IES Los Sauces de Benavente obliga a actuar a los bomberos

La acumulación de agua se produjo por la intensa lluvia que colapsó los sistemas de evacuación

Actuación de los bomberos en el patio de Los Sauces.

Actuación de los bomberos en el patio de Los Sauces. / Cedida

Eva Ponte

Los bomberos del Parque de Benavente, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, intervinieron este martes a las 11:24 horas en el Instituto Los Sauces tras recibir el aviso de la Policía Local por una inundación en un patio interior del centro.

La acumulación de agua fue provocada por la intensa tromba registrada en la ciudad, que colapsó los sistemas de evacuación. En coordinación con la Policía Local, los efectivos procedieron a la limpieza de sumideros y rejillas, lo que permitió el desalojo progresivo del agua acumulada.

Noticias relacionadas y más

Inundación del patio interior del IES Los Sauces.

Inundación del patio interior del IES Los Sauces. / Cedida

Finalizada la actuación, se recomendó al centro educativo realizar una limpieza más profunda de estas instalaciones con el fin de prevenir situaciones similares en episodios de lluvias intensas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas
  2. El Órbigo se desborda en Santa Cristina de la Polvorosa y el agua alcanza ya las huertas de Benavente
  3. El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
  4. Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas
  5. Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
  6. Nuevo 'ladrillazo' en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón
  7. La CHD activa avisos rojo y naranja en varios ríos de la comarca de Benavente por crecidas significativas
  8. El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa

Zamora baja a nivel uno en el Plan Inundacyl, pero comienzan los deshielos en Sanabria y ya hay nivel naranja

Zamora baja a nivel uno en el Plan Inundacyl, pero comienzan los deshielos en Sanabria y ya hay nivel naranja

La inundación de un patio en el IES Los Sauces de Benavente obliga a actuar a los bomberos

La inundación de un patio en el IES Los Sauces de Benavente obliga a actuar a los bomberos

La Justicia obliga a una empleada municipal de Benavente a devolver más de 16.300 euros, por no realizar su trabajo

La Justicia obliga a una empleada municipal de Benavente a devolver más de 16.300 euros, por no realizar su trabajo

Benavente deja sin justificar más de 13.000 euros de la ayuda para el campo Luciano Rubio, según el PSOE

Benavente deja sin justificar más de 13.000 euros de la ayuda para el campo Luciano Rubio, según el PSOE

Una deficiencia en la cubierta del edificio del mercado de Abastos de Benavente obliga a ajustar el proyecto

Una deficiencia en la cubierta del edificio del mercado de Abastos de Benavente obliga a ajustar el proyecto

Avería en la red de agua que afecta a varias calles de Benavente

Avería en la red de agua que afecta a varias calles de Benavente

Bares y locales de Benavente podrán cerrar más tarde en las fiestas de Carnaval

Bares y locales de Benavente podrán cerrar más tarde en las fiestas de Carnaval

Acceso limitado por renta: así serán los criterios para optar a las 36 viviendas protegidas de Benavente

Acceso limitado por renta: así serán los criterios para optar a las 36 viviendas protegidas de Benavente
Tracking Pixel Contents