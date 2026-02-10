Una deficiencia en la cubierta del edificio del mercado de Abastos de Benavente obliga a ajustar el proyecto

El Ayuntamiento de Benavente ha propuesto una modificación del contrato de rehabilitación del Mercado de Abastos y su reconversión en edificio para usos múltiples en la calle Los Herreros 45, tras detectarse durante la ejecución de las obras una deficiencia estructural relevante en la cubierta del inmueble. Una inspección técnica reveló la ausencia total de una capa impermeabilizante bajo la teja, circunstancia que obliga a redefinir la solución constructiva prevista.

La intervención afecta al contrato adjudicado el 31 de enero de 2025 por un importe de 2.441.597 euros, que incluía tanto la redacción del proyecto básico y de ejecución como la realización de las obras. La dirección facultativa constató que varios faldones de la cubierta presentan pendientes inferiores a las mínimas exigidas, lo que incrementa el riesgo de filtraciones y patologías asociadas.

La modificación consiste en incorporar una nueva partida de suministro y colocación de una lámina impermeabilizante de PVC, con un total de 1.572,95 metros cuadrados, destinada a garantizar la estanqueidad del edificio. El precio unitario fijado para esta partida es de 29,36 euros por metro cuadrado, aunque su impacto económico será nulo, ya que el contratista asume íntegramente el coste al tratarse de una deficiencia imputable al proyecto.

Coste cero

Los informes técnico, jurídico e interventor coinciden en que la modificación no altera la naturaleza del contrato, no afecta al plazo de ejecución y no supone incremento presupuestario. La Intervención municipal subraya que "el cambio de sistema de cubierta tendrá coste cero para la administración y que las unidades no ejecutadas no podrán utilizarse como compensación".

La propuesta municipal justifica que un cambio de contratista resultaría inviable, dado que la obra supera el 50% de ejecución, existen materiales ya instalados y la paralización comprometería los plazos y la financiación europea vinculada al proyecto. Por ello, se considera que concurren los requisitos para aplicar la modificación prevista en la normativa de contratación pública.

El contratista, Regenera Construcciones y Contratas 2022 SL, ha comunicado por escrito que no presenta alegaciones y que no se opone a la modificación. Tras ello, la Alcaldía propone al Pleno aprobar la inclusión de la nueva partida y notificar al contratista para la formalización del documento de modificación en un plazo de 15 días.