Benavente deja sin justificar más de 13.000 euros de la ayuda para el campo Luciano Rubio, según el PSOE

El PSOE de Benavente ha denunciado la pérdida de una nueva subvención destinada a las obras del campo de fútbol Luciano Rubio, tras detectar que el Ayuntamiento no logró ejecutar ni justificar en plazo la actuación prevista. La formación sostiene que esta situación evidencia una incapacidad del equipo de Gobierno para cumplir los requisitos establecidos en las bases de la ayuda.

Según un comunicado, los socialistas consideran inadmisible que el Ayuntamiento no haya podido sacar adelante esta intervención y reclaman a la alcaldesa, Beatriz Asensio, que depure responsabilidades, al entender que existe un “goteo constante” de subvenciones perdidas durante su mandato.

El PSOE afirma que la alcaldesa no fue capaz de adjudicar y justificar dentro del plazo las obras financiadas por la Diputación Provincial de Zamora a través del Plan de Infraestructuras Deportivas. La actuación contemplaba la mejora de la eficiencia energética de la iluminación, la accesibilidad y la sustitución del vallado perimetral del terreno de juego, con un presupuesto total de 33.416,24 euros. De esa cantidad, la Diputación aportaba el 80% (20.000 euros) y el Ayuntamiento el 20% restante (13.416,24 euros).

El 31 de diciembre, fecha límite

Tras una primera licitación fallida, el consistorio publicó dos nuevas ofertas: una para el suministro y sustitución de luminarias, con un precio base de 6.265,38 euros, y otra para el vallado perimetral, con un importe de 32.307 euros. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2025, fecha límite para justificar la subvención, el Ayuntamiento solo pudo acreditar parcialmente la ejecución, con 8.589,23 euros justificados, de los cuales la Diputación abonará el 80%.

El PSOE sostiene que esta situación provocará la pérdida de 13.128,62 euros para la ciudad, y afirma que ya resulta difícil contabilizar el número de subvenciones no aprovechadas durante los dos años y medio de mandato de Asensio. El comunicado señala además que las invitaciones para el contrato menor del vallado se enviaron el 4 de noviembre, pese a que el plazo máximo para finalizar y justificar las obras vencía a mediados de diciembre, lo que consideran una muestra de desidia en la planificación.

Finalmente, los socialistas instan a la alcaldesa a hacer “propósito de enmienda” de cara a 2026, a planificar adecuadamente las actuaciones y a actuar con mayor diligencia, especialmente tras haber externalizado de nuevo los proyectos de obra municipales.