Bares y locales de Benavente podrán cerrar más tarde en las fiestas de Carnaval
La Junta de Castilla y León autoriza la prórroga de una hora para la noche del 14 al 15 de febrero mientras que del 16 al 18, la ampliación será de 30 minutos
El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Seguridad Ciudadana que los establecimientos hosteleros de Benavente podrán cerrar más tarde durante las Fiestas de Carnaval de este año, tras la autorización de la Junta de Castilla de y León.
Una ampliación que será de una hora para la noche del sábado 14 de febrero, al domingo 15, según recoge el artículo 4.1 de la Ordenanza IYJ/ 689/2010 de 12 de mayo. La resolución favorable de la Junta de Castilla y León llega tras la solicitud emitida por el Ayuntamiento de Benavente junto a la Asociación de Hosteleros de Benavente (AHOSBE) solicitando la ampliación del horario de cierre de la hostelería de la ciudad.
