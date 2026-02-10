Avería en la red de agua que afecta a varias calles de Benavente

La empresa Veolia, anteriormente conocida Aquona va a proceder a la reparación de una avería en la tubería de salida del depósito de La Mota en Benavente, correspondiente a una conducción de fibrocemento de 300 milímetros de diámetro. Con motivo de esta actuación, ayer se enviaron ‘servialertas’ a los usuarios directamente afectados, ubicados en las calles Fortaleza, Barrionuevo y Canapé.

Al resto de la zona potencialmente afectada se le suministrará agua por otras zonas de la red, aunque es posible que el servicio se preste con menor presión mientras duren los trabajos. El objetivo de la concesionaria del agua es finalizar la reparación lo antes posible.

No obstante, la intervención presenta cierta complejidad, ya que la avería se localiza en el jardín en pendiente situado entre la calle Carros y la calle Fortaleza, concretamente en la tubería que discurre por debajo de los cipreses junto al edificio, lo que dificulta el acceso y la ejecución de los trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Benavente ruegan se disculpen las molestias que esta incidencia pueda ocasionar y agradecen la comprensión.