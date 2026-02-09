La Policía Local de Benavente refuerza la vigilancia y actuaciones por el temporal

El Ayuntamiento de Benavente informa que la Policía Local de Benavente llevó a cabo a lo largo de este domingo diversas actuaciones relacionadas con la regulación del tráfico y la atención de incidencias en la vía pública, entre otras, muchas de ellas motivadas por los efectos del temporal registrado en la ciudad.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra el corte y señalización de la Ronda del Toril tras el desprendimiento de parte de una fachada, actuando de forma coordinada con el Servicio de Bomberos para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.

Asimismo, se procedió al corte de la Cañada Sanabresa, bajo la autovía A-6, debido a la acumulación de agua y el riesgo para la circulación, habilitándose desvíos alternativos.

Durante la jornada también se detectaron desperfectos en el mobiliario urbano y la señalización vial, como una farola derribada y varias señales de tráfico caídas o ausentes, incidencias que fueron comunicadas a los servicios municipales para su reparación. De todo ello se ha dado conocimiento a los servicios municipales para que procedan a su reparación.

En el ámbito de la atención a personas, los agentes intervinieron en un incidente sanitario en un establecimiento público, prestando asistencia inicial a un vecino de avanzada edad hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Servicios preventivos

Igualmente, la Policía Local desarrolló servicios preventivos y de vigilancia en plazas, parques, jardines, centros educativos y edificios municipales, con el objetivo de evitar actos vandálicos y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, así como controles de los horarios de cierre de los establecimientos de hostelería.

Durante el turno se atendió una intervención de carácter penal, “que fue gestionada conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con otros cuerpos de seguridad”, aunque no se da detalles de ello.

Desde el Ayuntamiento de Benavente se valora positivamente la labor realizada por la Policía Local y la colaboración con los distintos servicios de emergencia para mantener la seguridad y el normal funcionamiento de la ciudad en especial durante estos días en los que han llevado a cabo vigilancia especial con motivo de posibles afecciones por la crecida de ríos y daños por agua y viento.