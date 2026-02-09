Educación
El León Felipe celebra en Benavente las II Jornadas "Conocemos a nuestras empresas" del sector alimentario animal
El encuentro reunirá a representantes de Agropal, Cobadu, De Heus y Nutreco para acercar al alumnado la realidad empresarial de la comarca
El Instituto de Educación Secundaria León Felipe de Benavente celebrará el próximo lunes 9 de febrero las II Jornadas "Conocemos a nuestras empresas" dedicadas al sector de la alimentación animal, una iniciativa organizada por el Departamento de Comercio y Marketing con el objetivo de fortalecer la relación entre el centro educativo y el tejido empresarial de la comarca.
La actividad comenzará a las 9.15 horas con la apertura de puertas del salón de actos, donde se desarrollará toda la programación prevista. A partir de las 9.30 horas tendrá lugar la presentación de las empresas participantes y el inicio de una mesa redonda en la que intervendrán profesionales de Agropal, Cobadu, De Heus y Nutreco, compañías con una presencia destacada en la provincia de Zamora.
Entre los ponentes figuran perfiles de distintas áreas de responsabilidad dentro de estas empresas, lo que permitirá al alumnado conocer de primera mano la diversidad de funciones que integran el sector de la alimentación animal. Participarán Idoia Pernia Badiola, responsable veterinaria de Agropal; Ana González de Dios, responsable de Comunicación de Cobadú; Verónica Martín García, responsable de Recursos Humanos de Cobadú; Roberto Salsón Rodríguez, jefe de planta de De Heus; Felipe Cornejo, plan manager de Nutreco; y Juan Marbán Fernández, responsable de Logística de Nutreco.
El encuentro concluirá a las 11.00 horas, tras una sesión en la que los asistentes podrán escuchar la experiencia profesional de los ponentes y conocer la estructura y funcionamiento de empresas que ocupan posiciones relevantes en los rankings nacionales de facturación dentro del sector.
El Departamento de Comercio y Marketing del centro subraya que esta jornada pretende reforzar el vínculo entre formación y mercado laboral, ofreciendo al alumnado una visión práctica del emprendimiento y de las oportunidades profesionales existentes en su entorno más cercano.
