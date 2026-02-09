IU exige que los ayuntamientos de la comarca de Benavente afectados voten la cesión del abastecimiento de Acuaes a Somacyl

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado que los ayuntamientos integrados en la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles se pronuncien formalmente en sus respectivos plenos sobre la subrogación de la gestión del abastecimiento desde Acuaes a Somacyl. La organización considera imprescindible que las corporaciones municipales adopten acuerdos explícitos ante un cambio de operador que, según afirma, se ha producido sin la participación directa de los consistorios.

Según informó el concejal de Gestión Urbanística en la última comisión informativa, Somacyl asumirá la gestión de la red de abastecimiento de la Mancomunidad el próximo 1 de marzo. La entidad pública autonómica pasará a encargarse de la explotación, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura que hasta ahora gestionaba Acuaes.

Además, Izquierda Unida señala que, una vez anunciada la asunción del servicio, Somacyl ha iniciado la contratación de obras para la mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), con una inversión prevista de 2.836.444,57 euros. El plazo para presentar ofertas a esta licitación finaliza el 9 de marzo, según la información publicada.

Nuevas inversiones

La formación recuerda que Somacyl no solo gestionará la infraestructura, sino que también facturará el suministro de agua a la agrupación de municipios. Asimismo, ejecutará nuevas inversiones derivadas del convenio de cooperación firmado entre la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León —a través de Somacyl—, el Ayuntamiento de Benavente y la Mancomunidad para la ampliación y mejora del sistema de abastecimiento mancomunado, con una inversión total de 2,5 millones de euros.

Izquierda Unida subraya que el convenio suscrito en 2011 entre la ETAP Benavente y Los Valles y Acuaes para la explotación de la infraestructura cambió de gestión en octubre de 2024. Sin embargo, los 32 ayuntamientos que integran la Mancomunidad no han debatido ni aprobado en pleno la autorización de la subrogación o cesión a Somacyl, pese a que esta asumirá los derechos y obligaciones que correspondían a la Mancomunidad, incluida la deuda pendiente con Aguas de las Cuencas de España.

La organización recuerda que en abril de 2024, cuando la Mancomunidad recibió el borrador del convenio para el cambio de gestión, el presidente de la Diputación, Javier Faundez, afirmó que para que Somacyl pudiera asumir el servicio debían cumplirse tres condiciones: alcanzar un acuerdo con Acuaes, que los ayuntamientos manifestaran su voluntad de relevo en la gestión y redactar el convenio correspondiente.

Para Izquierda Unida, si en el convenio vigente con Acuaes los ayuntamientos tuvieron que pronunciarse en sus plenos, ahora deben hacerlo igualmente ante esta subrogación, dado que afecta a la gestión del abastecimiento y a las obligaciones económicas de la Mancomunidad. La formación considera que los consistorios no deben quedar al margen del proceso.