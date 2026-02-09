Empresas punteras del sector alimentario animan a los jóvenes a quedarse y trabajar en Zamora

“Acercar a los alumnos y alumnas a las empresas de la zona, que tenemos empresas muy potentes y sacar un poco de músculo y que vean que se puede prosperar, se puede trabajar y se puede tener un futuro bueno en su zona”. Este es el principal objetivo de las II Jornadas “Conocemos a nuestras empresas ... Del sector de la Alimentación Animal", una iniciativa impulsada por el Departamento de Comercio y Marketing del IES León Felipe de Benavente para estrechar la relación entre el centro educativo y el tejido empresarial local.

La iniciativa se ha celebrado hoy en el salón de actos del instituto con la participación de representantes de distintas empresas del sector: Idoia Pernía Badiola, responsable veterinaria de Agropal; Ana González de Dios, responsable de Comunicación de Cobadu; Verónica Martín García, responsable de Recursos Humanos de Cobadu; Roberto Salsón Rodríguez, jefe de planta de De Heus; y Juan Marbán Fernández, responsable de Logística de Nutreco.

La iniciativa nace en un entorno rural donde, según explica Matilde del Pozo, jefa del Departamento de Comercio y Marketing y responsable de la jornada, persiste la idea entre muchos jóvenes de que las oportunidades están fuera. “Vivimos en un entorno rural y muchas veces los chicos tienen esa idea de que aquí no hay oportunidades”, señala. Por eso, insiste, es importante que conozcan “empresas potentes, empresas que son referentes a nivel nacional”, e incluso con proyección internacional, como es el caso de De Heus, para que comprueben que pueden desarrollarse profesionalmente “sin necesidad de moverse en su zona”.

Durante la jornada, los estudiantes han podido conocer, además, antiguos alumnos del instituto que hoy trabajan en estas compañías. Es el caso de Juan Marbán, de Nutreco-Nanta, o representantes de Agropal recordaron durante sus intervenciones su paso por el instituto. "Vemos que el talento también se puede quedar en la zona”, señaló Del Pozo.

Carácter estratégico

El sector agroalimentario, y en concreto el de la alimentación animal, tiene un peso determinante en la economía zamorana, con empresas situadas entre las primeras en facturación a nivel nacional. Sin embargo, tal y como se expuso durante la jornada sigue siendo un ámbito “poco valorado” y con un gran reto por delante “el mayor reto que tiene este sector es atraer talento, atraer chavales que quieran dedicarse a eso. El relevo generacional es el principal reto".

Durante la jornada se defendió el carácter estratégico de esta actividad económica que no solo mueve miles de toneladas de alimentos, sino que "mueve la economía". En este sentido, la docente hizo hincapié en que "debería de ser un sector protegido, porque es un sector clave”. En el turno de preguntas, incluso se aludió a la experiencia de la pandemia como aviso sobre la necesidad de preservar infraestructuras esenciales ante posibles crisis futuras.

La jornada ha estado dirigida a los alumnos del ciclo de Comercio y Marketing, tanto de grado medio como de grado superior, incluyendo los itinerarios de Marketing y Publicidad y de Transporte y Logística. Dos ramas formativas por las que el instituto ha apostado con la mirada puesta en la empleabilidad. “En breve, todas las empresas necesitarán un perfil de marketing en sus instalaciones”, asegura la docente quien destacó la importancia creciente del entorno digital, las redes sociales y la logística en el desarrollo empresarial.

El IES León Felipe quiere trabajar con una red de empresas colaboradoras y es por ello que "tratamos de conectar con todas las empresas, firmar con ellos acuerdos. Lo importante es que ellos vean en nuestros alumnos una base de talento de la que poder tirar”, explica. De hecho, algunas compañías ya han recurrido al instituto ante necesidades urgentes de personal y han podido encontrar en este alumnado una respuesta inmediata.

Con estas jornadas, el IES León Felipe sigue reforzando el vínculo entre formación y mercado laboral.