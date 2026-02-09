Las águedas de Villaveza estrenan estandarte, confeccionado con patrones y telas antiguos
La Fiesta de las Águedas volvió a celebrarse en Villaveza del Agua con destacada participación femenina y un marcado protagonismo de la tradición. Un grupo de entre 35 y 40 mujeres, la mayoría ataviadas con trajes tradicionales, participaron en las actividades organizadas por la Asociación El Tesoro.
En Villaveza del Agua la celebración de Las Águedas ha permitido la convivencia de distintas generaciones de féminas, desde mujeres de más de 90 años a niñas que participaron acompañadas de sus madres y abuelas.
La jornada comenzó con un pasacalles por las calles del pueblo, que tuvo que acortarse debido a la lluvia. Y hubo también misa y una comida de hermandad en los locales municipales.
Costura tradicional
Más allá del propio día festivo, la celebración es también el reflejo de un trabajo continuado a lo largo del año, según explica la asociación. De modo que desde el pasado mes de septiembre, las participantes asisten a clases de costura tradicional, donde se están restaurando rodaos antiguos, mantones y mandiles. Además, señalan, se elaboran nuevas prendas siguiendo patrones y diseños antiguos.
Este año, la celebración ha tenido un estreno especial con la presentación de un nuevo estandarte, confeccionado con telas de seda y damasco rojo muy antiguas, recuperadas del almacén parroquial.
