Las águedas de Villaveza estrenan estandarte, confeccionado con patrones y telas antiguos

La Fiesta de las Águedas volvió a celebrarse en Villaveza del Agua con destacada participación femenina y un marcado protagonismo de la tradición. Un grupo de entre 35 y 40 mujeres, la mayoría ataviadas con trajes tradicionales, participaron en las actividades organizadas por la Asociación El Tesoro.

Águedas en Villaveza del Agua. / .

En Villaveza del Agua la celebración de Las Águedas ha permitido la convivencia de distintas generaciones de féminas, desde mujeres de más de 90 años a niñas que participaron acompañadas de sus madres y abuelas.

La jornada comenzó con un pasacalles por las calles del pueblo, que tuvo que acortarse debido a la lluvia. Y hubo también misa y una comida de hermandad en los locales municipales.

Águedas en Villaveza del Agua. / .

Costura tradicional

Más allá del propio día festivo, la celebración es también el reflejo de un trabajo continuado a lo largo del año, según explica la asociación. De modo que desde el pasado mes de septiembre, las participantes asisten a clases de costura tradicional, donde se están restaurando rodaos antiguos, mantones y mandiles. Además, señalan, se elaboran nuevas prendas siguiendo patrones y diseños antiguos.

Este año, la celebración ha tenido un estreno especial con la presentación de un nuevo estandarte, confeccionado con telas de seda y damasco rojo muy antiguas, recuperadas del almacén parroquial.