Las águedas toman el mando en Santa Cristina
Unas 160 mujeres se unen en la comida de fraternidad de la fiesta en la localidad de la comarca de Benavente
La fiesta de Santa Águeda de Santa Cristina ha logrado reunir a decenas de mujeres. En esta localidad ha habido una gran participación de mujeres de la localidad y de otros pueblos de la comarca y se han llegado a juntar 160 en la comida de hermandad.
Las mujeres participantes asistieron a una misa en honor a Santa Águeda. Posteriormente la águeda mayor, Tere Rodríguez, recogió el bastón de mando de manos del alcalde, Salvador Domínguez, en el Ayuntamiento de la localidad. Fue un momento emotivo puesto que ambos son matrimonio.
El alcalde puso en valor la labor de la Asociacion Cultural "Cultura y Pueblo" que promueve esta fiesta e incidió en que "las tradiciones del pueblo hay que mantenerlas porque un pueblo sin tradiciones es un pueblo muerto”. Al recoger el bastón de mando la águeda mayor agradeció el apoyo de sus vecinas y otras mujeres llegadas de distintos puntos de comarca y se comprometió a llevar este bastón de mando con "el mismo orgullo que lo llevas tú", indicó al alcalde.
Después las participantes compartieron una comida en la nave municipal. La jornada continuó con una sobremesa animada con bingo, bailes y karaoke.
