Las Águedas despliegan su mando por los pueblos de Los Valles de Benavente
Las féminas han organizado jornadas lúdicas y de convivencia en pueblos como Santa Cristina de la Polvorosa, Pobladura del Valle, Camarzana de Tera, Matilla, Quiruelas de Vidriales, Arcos de la Polvorosa o Villaveza del Agua, entre otros
La Fiesta de las Águedas ha vuelto a contar con una amplia representación en la comarca de Los Valles de Benavente, donde los actos tradicionales, la música, los trajes típicos y la convivencia han marcado una jornada de celebración protagonizada por las mujeres. La festividad se ha celebrado en localidades como Santa Cristina de la Polvorosa, Pobladura del Valle, Camarzana de Tera, Matilla, Quiruelas de Vidriales, Arcos de la Polvorosa o Villaveza del Agua, entre otros pueblos.
Santa Cristina de la Polvorosa
En Santa Cristina, ha habido una gran participación con mujeres de la localidad y de otros pueblos de la comarca. Las mujeres participantes asistieron a una misa en honor a Santa Águeda. Posteriormente recogieron el bastón de mando en el Ayuntamiento de la localidad y compartieron una comida en la nave municipal. La jornada organizada por "Cultura y Pueblo" continuó con una sobremesa animada con bingo, bailes y karaoke.
Camarzana de Tera
La Asociación de Mujeres El Molino se encargó de organizar los actos con motivo de la celebración de Santa Águeda en Camarzana de Tera. En esta edición han sido dos las mujeres elegidas para liderar al colectivo, al coincidir en edad: Ervilia Calabozo y Francisca Vega, que tomaron el bastón de mando de manos del alcalde, Jaime Panizo.
Los festejos comenzaron con un desfile hasta la iglesia y continuaron con bailes en el edificio de usos múltiples, amenizados por el grupo La Trasga de San Pedro de Ceque. La jornada incluyó una comida de convivencia en un restaurante local y, de nuevo, bailes con el mismo grupo musical.
Quiruelas de Vidriales
En Quiruelas, la celebración incluyó misa, entrega del bastón de mando y bailes en el local del Ayuntamiento, antes de desplazarse a un restaurante para compartir la comida. Mari fue la encargada de tomar el bastón de mando como Águeda Mayor, según explican las participantes.
En la celebración, que fue una jornada muy animada de convivencia en la que no faltaron los actos tradicionales y los trajes típicos, participaron algo más de cuarenta mujeres.
Arcos de la Polvorosa
La Asociación Cultural Villa de los Arcos ha sido la encargada de organizar la Fiesta de las Águedas en Arcos de la Polvorosa. El programa incluyó una misa para honrar a la santa, la simbólica toma del bastón de mando y un vermut por los bares del pueblo al mediodía.
y una comida con juegos y baile en el salón a partir de las 14:30 horas. La jornada se planteó como un día de convivencia para compartir, bailar y disfrutar del pueblo.
Villaveza del Agua
En Villaveza del Agua, entre 35 y 40 mujeres participaron en las actividades organizadas por la Asociación El Tesoro, muchas de ellas ataviadas con trajes tradicionales. La celebración comenzó con un pasacalles por el pueblo, interrumpido por la lluvia, y continuó con una misa muy participativa y una comida de hermandad en los locales municipales.
Matilla de Arzón
En Matilla de Arzón también han querido honrar a Santa Águeda y celebrar una jornada especial de convivencia. En este pueblo son las propias participantes las encargadas de organizar la jornada de convivencia y hasta la localidad se han acercado participantes de pueblos de la provincia de León como Cimanes de la Vega, Bariones o Villaquejida.
Tras la celebración de la misa, hubo reparto de pastas y bailes a ritmo de sones tradiciones tocados por un grupo de dulzaineros de Pobladura de Pelayo García. La celebración continuó en el salón de usos múltiples de matilla donde continuó la fiesta con una comida y música. No faltaron los trajes y mantones tradicionales en esta fiesta.
Pobladura del Valle
Mientras que en Pobladura del Valle la festividad de las Águedas se celebró con una jornada que combinó actos religiosos y actividades festivas. El programa incluyó un pasacalles por la localidad, un vermú y una comida de convivencia, en un ambiente animado que contó también con la participación de la tuna.
La celebración, con las mujeres como protagonistas, estuvo organizada por la Asociación Cultural El Atardecer.
