El agua retrocede de las zonas inundadas en la comarca de Benavente, pero la CHD mantiene seis alertas

El tren de borrascas ha dado una tregua tras el paso de Marta. Las crecidas comenzaron a remitir el sábado por la tarde pese a las lluvias registradas. Ayer, la CHD mantuvo la alerta naranja en el Órbigo a su paso por Manganeses y Santa Cristina, y la amarilla en el Castrón en Villaveza de Valverde, y en el Tera a su paso por Camarzana y Mózar de Valverde.

Mientras que en los cauces los niveles de agua siguen siendo elevados, el agua comenzó a retroceder en las zonas inundadas. En Benavente, aunque parte de la zona de las huertas sigue anegada, ya no hay restricciones en los accesos. Sin embargo, el Camino de Castropepe, fue cerrado a la altura del desvió hacia la EDAR. El Esla se desbordó en zonas baldías y en el acceso por debajo del viaducto de la autovía A-6. El Ayuntamiento ha recomendado prudencia a la población local y comarcal en un comunicado.

En Villanueva de Azoague, también el Esla, que se colocó a las puertas de la localidad, se cerró el acceso del camino que conduce al río y a zonas de cultivos. Dado el nivel de inundación, fue preciso achicar agua con mangueras y un generador, porque se metía en las alcantarillas, un problema recurrente cuando hay crecidas. Ayer, la inundación estaba en retroceso. Otro tanto ocurrió con el Órbigo en Vecilla de la Polvorosa. La crecida comenzó a bajar.

Zona de las huertas en Benavente, con el agua en retroceso. | J. A. G.

Según el parte de avenidas de la CHD, en Manganeses de la Polvorosa, el Órbigo alcanzó un nivel de 3,23 metros y un caudal de 300,5 metros cúbicos por segundo, mientras que en Santa Cristina se registró un nivel de 3,15 metros y un caudal de 288,4 m³/s, reflejando un tramo con caudales elevados. Se mantenía la alerta naranja.

En el río Esla, la estación de Bretó registró un nivel de 5,66 metros y un caudal de 929,8 m³/s, situándose como uno de los tramos con mayor caudal del sistema. La alerta se mantenía en nivel amarillo.

El Órbigo ha inundado numerosos cultivos, como estos en La Ventosa. | J. A. G.

En Camarzana de Tera, la CHD reportó un nivel de 4,27 metros y un caudal de 198,2 m³/s, mientras que en Mózar de Valverde se midió un nivel de 4,12 metros y un caudal de 231,4 m³/s. También se mantenía la alerta amarilla, al igual que en el Castrón a su paso por Villaveza de Valverde. Ayer, el nivel del cauce era de 1,78 metros y un caudal de 10,4 metros cúbicos por segundo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para mañana en Benavente cielos poco nubosos durante la mañana, con temperaturas entre 2 °C y 6 °C, aumentando a intervalos parcialmente nubosos a mediodía y nublados por la tarde, con posibilidad de lluvia débil durante la noche.

El Esla a su paso por el puente de piedra y el viaducto de la A-6. | J. A. G.

Según la predicción por municipios, la probabilidad de precipitación se mantiene baja en las primeras horas, incrementándose hacia el final del día, en un contexto general de inestabilidad asociado al temporal atlántico que afecta a la Meseta de Zamora.

Estas condiciones meteorológicas, con presencia de nubosidad y episodios de lluvia débil, podrían contribuir a mantener la humedad del terreno y la aportación a los cauces, aunque la AEMET no señala fenómenos adversos específicos para la jornada.