El Órbigo se desborda en Santa Cristina de la Polvorosa y el agua alcanza ya las huertas de Benavente

El río Órbigo se ha desbordado a su paso por Santa Cristina y el agua ha alcanzado ya la zona de las huertas próximas a Benavente. La crecida del cauce se produce en un contexto de inestabilidad meteorológica y de acumulación de caudal procedente de la cuenca alta, lo que ha incrementado de forma notable el nivel del río en las últimas horas, que podría agravarse hoy con la entrada de la borrasca Marta.

La Policía Local ha procedido a cortar el acceso por el camino a las Huertas ante la crecida del Órbigo, con el objetivo de evitar el paso de vehículos y peatones por una zona considerada de riesgo.

El cierre de este acceso se ha adoptado como medida preventiva, a la espera de la evolución del caudal y de la posible necesidad de ampliar las restricciones a otros puntos del entorno.

La zona de las huertas de Benavente, inundada por la crecida del Órbigo. / J. A. G.

En Vecilla de la Polvorosa, el río Órbigo “ya está cerca de las casas”, según ha señalado el alcalde de la localidad, César Mayo, que ha descrito la situación en el punto por el que el agua suele acceder al casco urbano. El responsable municipal ha recordado que se trata de una zona especialmente sensible en episodios de crecida, por su proximidad a las viviendas y a las áreas bajas del pueblo.

Petición de defensa a la CHD

El regidor ha explicado que “la zona por donde ha entrado al pueblo, el año pasado la Entidad local ha solicitado a la Confederación Hidrográfica la construcción de una defensa bordeando esa zona del casco urbano”. Según ha indicado, la petición se centra en levantar una protección física que recorra el perímetro más expuesto del núcleo, con el fin de reducir el riesgo de entrada de agua en episodios de inundación como los que se registran de forma recurrente.

Al mismo tiempo, “la Entidad local también le solicitó la retirada de una defensa paralela a un arroyo propiedad de Confederación, que se creó artificialmente hace muchos años”, ha señalado César Mayo. De acuerdo con su explicación, esa estructura se habría formado cuando se limpió el cauce del arroyo y “la tierra que sacaron la dejaron a la orilla del arroyo, creando una mota de 500 metros de largo”.

El Órbigo a las puertas el Ayuntamiento de Vecilla de la Polvorosa. / J. A. G.

En opinión de la Junta Vecinal, esa mota “no deja que el agua corra bien en las inundaciones y podría estar empujando el agua hacia el casco urbano”, motivo por el cual “el año pasado les hemos solicitado la retirada de esa mota y, con ese mismo material, mejorar las defensas del casco urbano por la zona donde el agua siempre entra”, ha detallado el alcalde. La propuesta plantea, por tanto, desmontar la elevación paralela al arroyo y reutilizar la tierra para reforzar las protecciones en el perímetro urbano más vulnerable.

En paralelo a la situación del Órbigo, el río Eria registró ayer un descenso de su caudal, lo que alivió temporalmente la presión sobre algunos puntos de la cuenca. Sin embargo, la previsión de la llegada de la borrasca Marta podría complicar de nuevo el escenario hidrológico, al aportar nuevas precipitaciones que incrementarían los niveles de los ríos de la zona.

La Policía Local ha cortado los accesos a la zona baja de la pradera, el Prado de las Pavas y la zona de huertas. / A. B.

La borrasca Marta puede añadir más presión al Órbigo si las lluvias asociadas a este frente se concentran en la cuenca del río, lo que podría traducirse en nuevos aumentos de caudal en las próximas horas o días. Esta circunstancia mantiene la atención de las autoridades locales y de los vecinos, especialmente en los tramos donde el agua ya ha alcanzado zonas agrícolas y se aproxima a áreas habitadas.

En las huertas próximas a Benavente, el agua procedente del desbordamiento del Órbigo ha comenzado a ocupar parcelas de cultivo, afectando a caminos y accesos interiores.

La crecida del Órbigo, a las puertas de las viviendas en Vecilla de la Polvorosa. / J. A. G.

En la comarca, el río Esla presenta uno de los valores más destacados del parte de avenidas en la estación de Bretó, donde el nivel alcanza los 5,83 metros y un caudal de 1.010,3 m³/s, con tendencia subiendo. Esta situación sitúa al punto de control en alerta naranja, al superar el segundo umbral de referencia (5,85 m y 1.018 m³/s). El máximo del episodio se registró a la misma hora del parte, y el histórico de la estación asciende a 2.307 m³/s.

En Manganeses de la Polvorosa, el río Órbigo marca un nivel de 3,61 metros y un caudal de 421 m³/s, con tendencia bajando. La estación se encuentra en alerta naranja, ya que supera el segundo umbral de aviso (3,10 m y 266 m³/s). El máximo del episodio se alcanzó el día anterior con 429,8 m³/s, lejos aún del máximo histórico de 624 m³/s.

Otra imagen del Órbigo en Vecilla de la Polvorosa. / J. A. G.

La estación de Santa Cristina de la Polvorosa, también en el Órbigo, registra un nivel de 3,56 metros y un caudal de 438,5 m³/s, con tendencia estable. Este punto se sitúa igualmente en alerta naranja, al superar el segundo umbral (3,10 m y 272 m³/s). El máximo del episodio se produjo a las 02:00 horas del mismo día, con 449,9 m³/s.

En el río Tera, la estación de Camarzana de Tera refleja un nivel de 4,24 metros y un caudal de 193,7 m³/s, con tendencia estable. La situación se encuentra en alerta amarilla, ya que supera el primer umbral (3,80 m y 131 m³/s) pero no el segundo. El máximo del episodio se registró el día anterior con 202,3 m³/s.

Acceso cortado hacia la zona de las Huertas desde las piscinas muncipales de Benavente / J. A. G.

También en el Tera, la estación de Mózar de Valverde presenta un nivel de 4,08 metros y un caudal de 224,4 m³/s, igualmente con tendencia estable. Este punto se encuentra en alerta amarilla, al superar el primer umbral (3,65 m y 154 m³/s). El máximo del episodio se alcanzó el 6 de febrero con 257,6 m³/s.

Por su parte, la estación de Castropepe, situada en el Esla, registra un nivel de 4,41 metros y un caudal de 615,6 m³/s, con tendencia subiendo. La estación se encuentra en alerta amarilla, ya que supera el primer umbral (4,40 m y 611 m³/s), aunque sin alcanzar el segundo. El máximo del episodio se produjo el 4 de febrero con 622,5 m³/s.