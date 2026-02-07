La denuncia de acoso laboral de una trabajadora del Ayuntamiento de Benavente: "se activará el protocolo cuando nos la notifiquen"

El Comité de Salud y Seguridad del personal laboral del Ayuntamiento de Benavente no abordó ayer la denuncia por acoso en el trabajo y abuso de poder presentada por una empleada municipal ante la Inspección del Trabajo "porque no está en el orden del día".

Esta trabajadora y otro empleado municipal denunciaron el pasado mes de diciembre sendos casos de presunto acoso laboral por parte de concejales del equipo de Gobierno y por la propia alcaldesa ante el sindicato CSIF. Ambos habían tenido que coger la baja médica.

El sindicato no acudió a la Inspección de Trabajo tras recibir la denuncia de sus afiliados, pero tras la denuncia interpuesta directamente por una empleada, un responsable provincial de CSIF aseguró a este periódico haber elevado al Comité este asunto para que fuera tratado en una reunión, y en concreto en el apartado de bajas laborales.

Bajas por accidente laboral

Reunido ayer el Comité con representación de Comisiones Obreras, UGT y CSIF, además de los asesores sindicales respectivos, dos técnicos de Prevención de Riesgos de Quirón Salud, el encargado general y los concejales de Hacienda y de Personal, en el punto sobre bajas laborales solo se enumeraron los seis casos de baja por accidentes laborales acaecidos en el Ayuntamiento en los últimos meses. También se trataron tres casos de adaptación de jornada solicitados por trabajadores municipales, pero nada sobre los presuntos casos de acoso laboral.

En el apartado de otros asuntos, y antes de los ruegos y preguntas, sí salió a relucir la denuncia de una empleada municipal. Los responsables del equipo de Gobierno aseguraron que, una vez que la Inspección de Trabajo les comunique la denuncia activarán el protocolo de acoso, según confirmaron fuentes de la reunión.

La existencia de un protocolo municipal de acoso laboral, al margen del que pueda incluirse en el plan de prevención laboral de Quirón Salud, que ya se utilizó en un caso de acoso entre trabajadores municipales ocurrido en 2024, ha generado un cierto desconcierto. Las fuentes sindicales consultadas afirman desconocer que exista un protocolo municipal sobre acoso laboral.

Al margen de la denuncia por acoso en el trabajo de la empleada municipal, la reunión confirmó las denuncias interpuestas por el Comité de Salud y Seguridad ante Trabajo por asuntos relacionados con el vestuario o las altas temperaturas que los trabajadores sufren en verano en la sede administrativa, entre otras motivaciones.