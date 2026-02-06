El MDSP vincula la pérdida de población y empresas a la falta de servicios sanitarios en Benavente

El Movimiento para la Defensa de la Sanidad Pública (MDSP) ha desgranado en una asamblea preparatoria de la manifestación convocada el día 21 las carencias que arrastra la comarca debido a decisiones sanitarias adoptadas en el pasado y que parten de la no construcción de un verdadero hospital comarcal para el norte de la provincia y el sur de León.

Según el portavoz del MDSP, Jerónimo Cantuche, "el primer error fue el no atender la construcción de un hospital con especialistas ye todo el personal adscritos a ese hospital para que diera atención a toda la zona norte de Zamora y el sur de León", una infraestructura que, a su juicio, debía haber sido el eje asistencial de un amplio territorio.

Esta carencia ha sido "el mayor lastre" para el desarrollo de Benavente y su entorno. Para el MDSP, la falta de servicios públicos adecuados influye en la pérdida de población y en la dificultad para atraer empresas: "vemos también como día a día en vez de recuperar población se pierde y no se asientan empresas".

Jerónimo Cantuche durante su exposición de la situación de la sanidad en la comarca de Benavente, junto a Carlos Pedrero y Nieves Turiel. / J. A. G.

El MDSP analizó la evolución del Centro de Especialidades de Benavente, creado como alternativa al hospital. Según expuso, este recurso "cada vez se va menguando y va yendo a menos", un retroceso que atribuyó a la falta de especialistas en el Complejo Asistencial de Zamora, del que depende la dotación de profesionales que acuden a Benavente.

El Movimiento describió esta relación como un "vaso comunicante": "a medida que faltan especialistas en Zamora eso influye directamente y gravemente en el centro de especialidades de Benavente", lo que provoca una reducción de frecuencias en consultas y visitas de especialistas.

Atención Primaria

En atención primaria, el MDSP detalló que los centros de salud de la comarca acumulan siete vacantes: "cinco vacantes en el Norte y dos en el Sur". Esta situación afecta a la "estabilidad de la asistencia y a la continuidad de los equipos médicos".

El MDSP añadió que muchas de estas plazas están cubiertas por médicos sin especialidad: "profesionales que han terminado la carrera de medicina pero que no han hecho la especialidad y que no pueden ejercer las funciones del especialista en familia y comunitaria y no pueden prescribir medicamentos". Según denunció, esta práctica se mantiene "con el beneplácito de la Consejería".

El Movimiento también denunció la falta de matronas y la ausencia de nuevas plazas de enfermería especializada, una situación que, según explicó, "afecta también a Benavente" y genera problemas recurrentes en la atención.

En cuanto a las especialidades hospitalarias, el MDSP calificó la situación como "lacerante". Destacó las largas listas de espera en Traumatología, donde aseguró que la provincia encabeza los tiempos de demora de toda la comunidad autónoma, con "304 días", cifra que situó muy por encima de la media de Castilla y León.

El movimiento añadió que Zamora también lidera los tiempos de espera en Neumología, y que "triplica casi al siguiente hospital” en Urología y Endocrinología". En esta línea subrayó la desproporción entre estos datos y la estructura sanitaria provincial, al contar con menos de 170.000 habitantes y tres hospitales.

El MDSP concretó que un tercio de los pacientes en lista de espera para primera consulta en Castilla y León se concentra en Zamora: "22.000 zamoranos, aquí incluimos también a los ciudadanos de Benavente". Calificó estas cifras como "bestiales y escandalosas" y las presentó como uno de los motivos centrales de la movilización convocada para el día 21.