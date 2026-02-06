Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas
Las fuertes lluvias obligan a la restricción de varias carreteras en la zona de Los Valles de Benavente, muy afectadas por el desbordamiento del río Castrón
Las crecidas de los ríos a consecuencia de los efectos de las últimas borrascas han obligado al corte de tráfico de nuevas carreteras en la provincia de Zamora a lo largo de esta madrugada. Es el caso de las dos vías en la zona de Los Valles de Benavente debido a las grandes balsas de agua en la calzada ante el desbordamiento más que evidente del río Castrón, en situación de alerta roja.
La carretera en cuestión son la ZA-L-2553 entre Morales de Valverde y San Pedro de Zamudia así como la ZA-P-2548 entre Santa María de Valverde y Santibáñez de Tera, según informan desde la Diputación Provincial.
También permanece cortada la vía que comunica Pumarejo y Calzadilla de Tera (ZA-P-2547), en esta situación desde la tarde de ayer, jueves.
Precaución por nieve en Sanabria
Por su parte, la situación de las carreteras estatales en la provincia de Zamora se mantiene en niveles de normalidad durante la madrugada de este viernes, según el parte emitido a las 02:05 horas por la Unidad de Carreteras del Estado. Casi la totalidad de los tramos que atraviesan la provincia —incluyendo la A-11, A-66, A-52, N-122, N-610, N-630 y N-631, entre otras— se encuentran libres de restricciones y en condiciones de circulación normales.
No obstante, el informe sí apunta a puntos concretos donde se recomienda extremar la precaución por presencia de nieve, especialmente en las zonas más expuestas del área sanabresa. En la N-525, entre los kilómetros 94+658 y 105+550, en el entorno de Requejo y Padornelo, la circulación requiere atención adicional. La misma advertencia se extiende al tramo final de la A-52, entre los kilómetros 91+500 y 112+200, ya en dirección a la provincia de Ourense, donde la meteorología invernal puede complicar la conducción.
La recomendación general para los conductores que transiten por zonas altas sigue siendo la misma: precaución, velocidad moderada y atención a la evolución del tiempo durante las próximas horas.
- El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
- Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas
- Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
- Nuevo 'ladrillazo' en una tienda de Benavente: suena la alarma de madrugada y los dueños retienen al ladrón
- El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
- Arde un turismo en la A-6, en el acceso desde Castrogonzalo
- El Eria se desborda y alcanza el casco urbano en Morales del Rey
- Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder