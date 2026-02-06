Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas

Las crecidas de los ríos a consecuencia de los efectos de las últimas borrascas han obligado al corte de tráfico de nuevas carreteras en la provincia de Zamora a lo largo de esta madrugada. Es el caso de las dos vías en la zona de Los Valles de Benavente debido a las grandes balsas de agua en la calzada ante el desbordamiento más que evidente del río Castrón, en situación de alerta roja.

La carretera en cuestión son la ZA-L-2553 entre Morales de Valverde y San Pedro de Zamudia así como la ZA-P-2548 entre Santa María de Valverde y Santibáñez de Tera, según informan desde la Diputación Provincial.

También permanece cortada la vía que comunica Pumarejo y Calzadilla de Tera (ZA-P-2547), en esta situación desde la tarde de ayer, jueves.

Estado de las carreteras de la provincia: desbordamiento del río Castrón / Diputación de Zamora

Precaución por nieve en Sanabria

Por su parte, la situación de las carreteras estatales en la provincia de Zamora se mantiene en niveles de normalidad durante la madrugada de este viernes, según el parte emitido a las 02:05 horas por la Unidad de Carreteras del Estado. Casi la totalidad de los tramos que atraviesan la provincia —incluyendo la A-11, A-66, A-52, N-122, N-610, N-630 y N-631, entre otras— se encuentran libres de restricciones y en condiciones de circulación normales.

No obstante, el informe sí apunta a puntos concretos donde se recomienda extremar la precaución por presencia de nieve, especialmente en las zonas más expuestas del área sanabresa. En la N-525, entre los kilómetros 94+658 y 105+550, en el entorno de Requejo y Padornelo, la circulación requiere atención adicional. La misma advertencia se extiende al tramo final de la A-52, entre los kilómetros 91+500 y 112+200, ya en dirección a la provincia de Ourense, donde la meteorología invernal puede complicar la conducción.

La recomendación general para los conductores que transiten por zonas altas sigue siendo la misma: precaución, velocidad moderada y atención a la evolución del tiempo durante las próximas horas.