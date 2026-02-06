Cortada la carretera ZA‑P‑1510 entre Quintanilla de Urz y Quiruelas tras desprenderse la aleta del paso inferior de la A‑52

La Diputación de Zamora mantiene cerrada al tráfico la carretera ZA‑P‑1510 en el punto kilométrico 3,300, en el tramo comprendido entre Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales, tras confirmarse el desprendimiento de la aleta del paso inferior situado bajo la autovía A‑52. La incidencia fue detectada inicialmente por los servicios técnicos del Área de Obras, cuyas primeras sospechas se han visto ratificadas tras la inspección detallada de la estructura.

El desprendimiento de esta aleta, elemento lateral de contención del paso inferior, supone un riesgo directo para la seguridad vial, motivo por el cual la Diputación ha ordenado el corte total de la circulación en este tramo. La institución provincial subraya que la infraestructura afectada es de titularidad del Estado, por lo que corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la ejecución de las actuaciones necesarias para su reparación.

Según la información oficial, la carretera permanecerá cerrada hasta que el Ministerio complete las obras de consolidación y se verifique la seguridad integral del paso inferior. No se ha establecido un plazo concreto para la reapertura, ya que dependerá del alcance de los trabajos que determine el departamento ministerial competente.

Imagen de la aleta del paso inferior desplomada. / D. Z.

El corte se encuentra debidamente señalizado en todos los accesos al tramo afectado, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la correcta canalización del tráfico. Además, continúa habilitado un desvío alternativo por la estación de servicio próxima, itinerario que permite mantener la circulación mediante una ruta segura y señalizada.

La Diputación solicita la máxima difusión de este aviso para minimizar molestias y prevenir incidencias entre los usuarios habituales de la vía. Asimismo, recomienda a los conductores respetar toda la señalización provisional instalada, extremar la precaución, utilizar el desvío habilitado y evitar el tramo afectado siempre que sea posible.