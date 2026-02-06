La CHD activa avisos rojo y naranja en varios ríos de la comarca de Benavente por crecidas significativas

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene ha activado el aviso rojo por crecida en el río Órbigo, donde se registran los valores más altos del episodio hidrológico. En Manganeses de la Polvorosa, la estación de aforos marca un nivel de 3,75 metros y un caudal de 372,3 m³/s, mientras que en Santa Cristina de la Polvorosa el nivel asciende a 4,02 metros con un caudal de 353,6 m³/s. Estos datos sitúan al Órbigo como el cauce con mayor presión hidrológica en la comarca, con una respuesta especialmente intensa al episodio de precipitaciones.

El río Tera se encuentra bajo aviso naranja debido al notable incremento de sus niveles. En Camarzana de Tera, la estación registra 3,95 metros y 153,5 m³/s, mientras que en Mózar de Valverde el nivel se eleva hasta 4,25 metros y 255,7 m³/s, uno de los valores más altos del sistema en la zona.

El río Castrón presenta igualmente aviso rojo, con un nivel de 2,43 metros y un caudal de 61,4 m³/s en la estación de Villaveza de Valverde. Este incremento ha provocado el desbordamiento del cauce en varios puntos del valle, generando acumulaciones de agua que han afectado directamente a la red viaria.

Cortes de carretera

Como consecuencia del desbordamiento del Castrón, la Diputación de Zamora ha ordenado esta madrugada el cierre de tres carreteras en la zona del Valle de Benavente. Las vías afectadas son la ZA‑L‑2553, entre Morales de Valverde y San Pedro de Zamudia; la ZA‑P‑2548, entre Santa María de Valverde y Santibáñez de Tera; y la carretera que une Pumarejo con Calzadilla de Tera.

La institución provincial ha señalado que los cortes se mantendrán hasta que las balsas de agua desaparezcan y la circulación pueda restablecerse con seguridad.

Agavanzal incrementa el desembalse y libera 67,7 metros cúbicos por segundo

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activo el desembalse en la presa de Nuestra Señora de Agavanzal, en el río Tera, tras registrar en las últimas horas un volumen embalsado equivalente al 89,4 % de su capacidad total.

Según los datos en tiempo real del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Duero), la infraestructura libera actualmente 67,75 metros cúbicos por segundo a través de sus aliviaderos y desagües, a lo que se suma un caudal turbinado de 65,9 m³/s.

Desembalse del río Tera en Nuestra Señora de Agavanzal. / J. A. G.

El caudal total de salida asciende así a 133,7 m³/s, una cifra significativa dentro de la gestión ordinaria del embalse en periodo invernal. El nivel del agua se sitúa en 783,26 metros sobre el nivel del mar, próximo al umbral operativo habitual para esta época del año.

La central hidroeléctrica asociada a la presa continúa en funcionamiento, con una potencia turbinada de 20 megavatios. Las precipitaciones registradas en las últimas semanas han elevado los niveles de los principales sistemas de almacenamiento, obligando a mantener salidas sostenidas para garantizar márgenes de seguridad y capacidad de laminación ante posibles episodios de lluvia o deshielo.

La previsión meteorológica

La jornada de hoy estará marcada por un tiempo claramente invernal en Benavente y su comarca, con cielos muy nubosos, elevada probabilidad de precipitaciones y temperaturas contenidas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante la mañana se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, aunque será a partir del mediodía cuando la inestabilidad aumente de forma notable. La probabilidad de precipitación alcanza valores muy altos en las franjas centrales del día, situándose entre el 95 % y el 100 %, lo que anticipa lluvias frecuentes y, en algunos momentos, moderadas.

El Castrón se desbordó esta noche en varios puntos del Valle de Valverde inundando la carretera. / J. A. G.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 °C de mínima y los 11 °C de máxima, manteniendo una sensación térmica más baja debido al viento predominante del suroeste, que soplará con rachas moderadas. La humedad seguirá siendo elevada, reforzando la sensación de frío y la persistencia de la nubosidad.

En el conjunto de la comarca, el panorama será similar: ambiente húmedo, precipitaciones recurrentes y ausencia de claros significativos. La cota de nieve en la provincia se situará en torno a los 1.200 metros, por lo que no se esperan nevadas en zonas habitadas.

Este episodio se enmarca en la influencia de un frente atlántico activo, que continuará afectando a la provincia de Zamora durante las próximas horas y podría prolongar la inestabilidad al menos hasta mañana sábado.